Schwimmen lernen im Lastwagen: Stadträte fordern neues Projekt für München - „Zahlen sind alarmierend“

Von: Sascha Karowski

Mobile Schwimmbäder gibt es beispielsweise von der Firma Aqwa itinéris aus Frankreich. © Aqwa itinéris

Ein Schwimmbad auf Rädern und Kurse am See: Mit einem Antragspaket wollen CSU und Freie Wähler, dass mehr Münchner Kinder schwimmen lernen.

München - Lernen in Lastern: Um wieder mehr Kindern das Schwimmen beizubringen, fordern CSU und Freie Wähler in einem großen Antragspaket unter anderem einen Schwimmbad-Truck für München. Klingt skurril, tatsächlich fahren solche mobilen Schwimmbäder aber schon durch Deutschland, beispielsweise in Karlsruhe.

Schwimmen lernen im Lastwagen: In Baden-Württemberg gibt es das Projekt für Kinder bereits

Die Josef Wund Stiftung aus Stuttgart hatte das Schwimmbad auf Rädern ins Leben gerufen. Und auch die französische Firma Aqwa itinéris bietet Schwimmbäder in umgebauten Sattelzügen an. Der Clou: Im Inneren der Fahrzeuge befindet sich ein Pool. Der Truck kann vor Schulen oder auf freien Flächen geparkt und flexibel genutzt werden - unabhängig von Wetter und Temperatur. Das böte mithin auch Kindern die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen, wenn sie privat oder in der Schule keinen Zugang zu einem Bad haben.

Der Pool befindet sich in einem umgebauten Lastwagen. © Aqwa itinéris



Der Vorstoß von CSU und Freien Wählern hat einen bedauerlichen Hintergrund, denn jeder fünfte Grundschüler kann nicht schwimmen. Das hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in einer Umfrage ermittelt. Demnach hat sich die Zahl der Nichtschwimmer in dieser Altersklasse seit 2017 verdoppelt. Hinzu kommen 23 Prozent, die noch nicht sicher schwimmen können.

Jeder fünfte Grundschüler kann nicht schwimmen: CSU-Chef Manuel Pretzl spricht von alarmierenden Zahlen

Fraktions-Chef Manuel Pretzl (CSU) nennt die Zahlen alarmierend. Er sagt: „München muss alle Kapazitäten bündeln, um möglichst vielen Kindern einen Schwimmkurs zu ermöglichen.“ Zumal durch die Corona-Jahre die Schwimmausbildung verzögert wurde. Plätze in Schwimmkursen und Schwimmlehrer sind auch in München zur Mangelware geworden.

In einem weiteren Antrag fordern CSU und Freie Wähler neben den schwimmenden Klassenzimmern auch Kurse an Badeseen. Außerdem sollte die Stadt mit Schwimmvereinen zusammenarbeiten, um den Personalmangel aufzufangen. „Die Vereine wissen aus der täglichen Praxis, worauf es ankommt“, sagt Pretzl.

Schwimmen lernen im Lastwagen: Laut Hersteller können sechs bis acht Kinder gleichzeitig unterrichtet werden

Andere Städte hätten schließlich mit dem Schwimm-Truck bereits sehr gute Erfahrungen gemacht, ergänzt CSU-Stadträtin Beatrix Burkhardt. „Das Schwimmbad auf Rädern ist flexibel einsetzbar. Laut Hersteller können sechs bis acht Kinder gleichzeitig darin schwimmen lernen. Pro Schuljahr könnte man so Hunderte Kinder ausbilden.“

Würde die Schwimmausbildung in den Schul-Alltag integriert, erreiche man Kinder aller gesellschaftlichen Gruppen. Burkhardt: „Der Truck kann sogar direkt an der Schule parken. Gute Politik setzt auf praktische Lösungen.“