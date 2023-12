Münchnerin sucht öffentlich Wohnung in „Bestlage“ – und ist bereit, schwindelerregende Miete zu zahlen

Von: Lucas Sauter Orengo

München ist teuer. Für eine ältere Dame scheint dies jedoch kein Problem zu sein. Sie sucht in einer Zeitung eine neue Bleibe, und ist bereit, eine Menge Geld dafür zu bezahlen.

München - Es gehört zur Landeshauptstadt fast so dazu wie die Isar, das Oktoberfest oder der Viktualienmarkt: Die Tatsache, dass Wohnen und Mieten in München sehr teuer sein kann.

Die eigentlich bittere Realität führt bei manchen daher schon zu Galgenhumor, die Stadt wiederum versucht, mit einem Mieten-Stopp bei städtischen Wohnungen dem Trend etwas entgegenzusetzen. Doch es gibt sie auch, die Menschen, die all das nicht zu tangieren scheint: Wie eine ältere Dame, die über eine Zeitungs-Annonce jetzt eine neue Bleibe in München sucht – und bei der Geld offenbar keine Rolle spielt.

Münchnerin sucht öffentlich neues Zuhause – und ist bereit, eine Menge Geld zu zahlen

Die Anzeige kursiert derzeit auf der beliebten Plattform „Reddit“. Mehr als tausend „Gefällt Mir“-Interaktionen und fast 200 Kommentare stehen unter dem Gesuch der Dame – und schnell wird klar, wieso: „Bestlage München große Wohnung“ ist der Titel der Zeitungs-Anzeige, darunter beschreibt die Absenderin dann kurz und knapp, welche Eckdaten ihre neue Bleibe in etwa erfüllen soll.

Wohnungs-Gesuch in München schlägt hohe Wellen - „Irgendwann wird‘s nur noch lächerlich“

„Alleinstehende ältere Dame sucht in München Bestlage, ab 200 qm², stufenlos, Balkon, EBK, Garage, gute ÖPNV, ab sofort.“ Demnach scheint die Suchende recht konkrete Vorstellungen zu haben, wie sie in Zukunft leben möchte. Doch das eigentlich Erstaunliche folgt dann ganz zum Schluss.

Dort nennt die anonyme Frau dann den Preis, den sie bereit ist, für die Kaltmiete monatlich zu bezahlen: „bis 8.500€“. Spätestens an dieser Stelle hat sich der ein oder andere Reddit-Nutzer wohl verpflichtet gefühlt, den Beitrag zu kommentieren. „Weshalb investiert die Oma nicht einfach in ein Hochhaus und bewohnt eine der Penthouse-Wohnungen?“, fragt etwa eine Person. Und tatsächlich: Rechnet man den vorgeschlagenen Mietpreis über einen gewissen Zeitraum hoch, kann man sich durchaus fragen, weshalb die Absenderin nicht an einen Immobilien-Kauf denkt. Ein anderer hinterfragt die Seriosität des Beitrags und schreibt: „Damit will die Polizei doch bestimmt nur Betrüger anlocken.“

Ältere Münchnerin sucht neue Wohnung - möglicher Mietpreis löst Entsetzen aus

Ein weiterer Nutzer fasst seine Meinung zum Inserat kurz und knapp zusammen: „Irgendwann wird’s einfach nur noch lächerlich“. Für einen weiteren Nutzer ist die Anzeige gar eine Farce: „Das muss ein schlechter Witz sein. Auf 200 m² alleine wohnen wollen in einer Stadt, wo Familien verzweifelt nach Wohnraum suchen, ist einfach nur respektlos.“ Ob die Anzeige tatsächlich ernst gemeint ist, bleibt bislang unklar. Sicher ist jedoch, dass das Inserat den Nerv eines Problems trifft, das in München wohl noch länger herrschen wird.

