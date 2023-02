E-Scooter-Fahrer greift Bahn-Mitarbeiter an und landet fast im Gefängnis

Von: Elisa Buhrke

Ein E-Scooter-Fahrer am Hauptbahnhof München greift Deutsche Bahn-Personal an und löst damit einen Einsatz der Polizei aus. © IMAGO/Michael Gstettenbauer (E-Scooter) und IMAGO/imagebroker

Ein 27-Jähriger ist mit einem E-Scooter durch den Münchner Hauptbahnhof gefahren. Als das Deutsche-Bahn-Personal ihn aufhalten wollte, griff er es an und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

München - Der Mann griff einem Security-Mitarbeiter ins Auge, ein Zweiter rang ihn schließlich zu Boden: Am Mittwochmorgen, 8. Februar, raste der 27-Jährige auf einem E-Scooter durch das Zwischengeschoss im Hauptbahnhof München. Als der Mann aus dem Landkreis Miesbach in die S-Bahn einsteigen wollte, hielt ihn die Deutsche-Bahn-Security auf, um ihn auf die Hausordnung hinzuweisen. Laut dieser ist das Fahren von E-Scootern im Gebäude verboten.

Der Mann wehrte sich jedoch und griff die Security-Mitarbeiter an. Dem ersten langte er ins Auge, der andere erlitt Schürfwunden an der Hand und klagte anschließend über Knieschmerzen. „Zusätzlich erlitt dessen Uhr einen Kratzer“, schreibt die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion München. Die Polizei rückte an, um die Personalien des Mannes aufzunehmen. Im Anschluss an den Einsatz begaben sich beide DB-Mitarbeiter in ärztliche Behandlung.

E-Scooter-Fahrer löst Polizeieinsatz aus und entrinnt knapp dem Gefängnis

Im Rahmen der Identitätsfeststellung des 27-Jährigen fand die Polizei heraus, dass dem Mann bereits eine Haftstrafe drohte: Wegen Trunkenheit im Verkehr lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München gegen ihn vor. Er hatte die Geldstrafe von 1.000 Euro und die 345 Euro Verfahrenskosten nicht bezahlt. Im Verlauf des Tages trieb der junge Mann das Geld jedoch auf, sodass er knapp dem Gefängnis mit 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe entronnen ist.

Letztendlich konnte er die Wache auf freiem Fuß wieder verlassen. Da er bereits mehrfach polizeilich registriert wurde und die Bundespolizei nun wegen Körperverletzung gegen ihn ermittelt, bleibt fraglich, wie lange. (elb)