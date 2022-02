Seilbahn am Frankfurter Ring in München wird nicht gebaut: Zu teuer, zu wenig Nutzen - Andere Trasse denkbar

Von: Sascha Karowski

So hätte die Trasse für eine Seilbahn am Frankfurter Ring verlaufen können. © Stadt München

Das Projekt Seilbahn am Frankfurter Ring ist gestorben. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass die Gondel sich nicht rechnet. Die Trasse von Studentenstadt nach Unterföhring soll aber untersucht werden.

München - Das Aus für Gondeln: Die Machbarkeitsstudie zur Seilbahn am Frankfurter Ring hat ergeben, dass sie zwar technisch grundsätzlich realisierbar und sowohl städtebaulich als auch naturräumlich integrierbar wäre. Allerdings bringt die Gondel kaum neue Fahrgäste im Vergleich zu den untersuchten Alternativen Tram und Expressbus. Dafür sind die Kosten mit geschätzt 433 Millionen Euro ausgesprochen hoch.

Seilbahn Frankfurter Ring München: Hohe Kosten, vergleichsweise geringer Nutzen

Hohe Kosten und ein vergleichsweise geringer Nutzen werden zwar auch für eine Realisierung über die Isar nach Unterföhring prognostiziert. Dennoch spielt eine Seilbahn bei der Querung eines Hindernisses ihre Stärken aus. Daher empfiehlt das Gutachterteam, eine Verbindung zwischen Studentenstadt und Unterföhring vertieft zu untersuchen.



„Schade, dass die gewählte Streckenführung offenbar – entgegen der ursprünglichen Einschätzung der Verwaltung – keinen nennenswerten verkehrlichen Nutzen, aber vergleichsweise hohe Kosten bedeuten würde“, sagte OB Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch. Deshalb werde er die Verwaltung bitten, darüber nachzudenken, ob es im Stadtgebiet, beziehungsweise in Verbindung mit der Region, Strecken gibt, die einen verkehrlichen Nutzen zu vertretbaren Kosten bringen. „Auch über das Teilstück nach Unterföhring wird der Stadtrat in diesem Zusammenhang entscheiden.“

SPD-Verkehrsexperte Nikolaus Gradl: „Mit Tram und Bus mehr Fahrgäste transportieren“

Die Idee mit der Seilbahn habe ihren Charme, sagt SPD-Verkehrsexperte Nikolaus Gradl. Aber: „Mit einer Trambahn oder einem Expressbus im Zwei-Minuten-Takt könnten dort wesentlich mehr Fahrgäste transportiert werden. Auch bei einer Seilbahnstrecke von der Studentenstadt über die Isar nach Unterföhring sind wir skeptisch: Hier fordern wir einen Vergleich unterschiedlicher Querungsmöglichkeiten, bevor der Stadtrat entscheidet.“

Grünen-Stadträtin Gudrun Lux sagte am Mittwoch: „Ein Seilbahn ist eine schöne Idee. Aber wenn sie keine sehr gute und auch nicht die beste Lösung ist, wie am Frankfurter Ring, dann wird ein besseres Projekt dort im Sinne der Verkehrswende angepackt.“

Urbane Seilbahnen könnten vor allem dort ihre Stärke ausspielen, wo Hindernisse überquert werden müssen, sagt Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU). „Wir würden uns freuen, wenn die Landeshauptstadt die Pläne in Bezug auf eine Trasse über die Isar nach Unterföhring weiterverfolgen würde.“

Seilbahn Frankfurter Ring: Trasse hätte 4,5 Kilometer lang sein können

Die Trasse am Frankfurter Ring hätte über 4,5 Kilometer zwischen dem U-Bahnhof Studentenstadt, der Tramhaltestelle Schwabing Nord, dem U-Bahnhof Frankfurter Ring und dem U-Bahnhof Oberwiesenfeld verlaufen sollen. Die Studie hatte auch andere Strecken untersucht – als Verlängerungsachse. Die knapp elf Kilometer lange Trasse entlang des Frankfurter Rings zwischen dem S-Bahnhöfen Fasanerie und Unterföhring weist dabei für die Seilbahn mit 23 000 Fahrgästen pro Tag das größte Fahrgastpotenzial auf.



Eine sogenannte Dreiseil-Umlaufbahn hätte 84 Kabinen mit jeweils Platz für 20 Personen. Die Kabinen würden im Abstand von 45 Sekunden (260 Metern) in die mittig gelegenen Haltestationen einfahren und dort 33 Sekunden bleiben. Die Fahrzeit einer Kabine für die Strecke mit neun Haltestellen läge bei 29,9 Minuten.



Seilbahn Frankfurter Ring: Eine Expressbus-Linie würde nur 19 Millionen Euro kosten

Der verkehrliche Nutzen der Seilbahn ist beispielsweise gegenüber einem alternativen Expressbus allerdings gering. Lediglich 3000 Fahrgäste mehr ließen sich pro Tag befördern. Demgegenüber stehen allerdings Investitionskosten in Höhe von 433 Millionen Euro für die Seilbahn. Eine Expressbus-Linie würde 19 Millionen Euro kosten. „Für die Lösung der Verkehrsprobleme im Münchner Norden werden wir insbesondere für den Öffentlichen Verkehr alternative Lösungen entwickeln“, sagte Mobilitätsreferent Georg Dunkel.



Das Teilstück vom U-Bahnhof Studentenstadt zur S-Bahn-Haltestelle Unterföhring über die Isar schneidet in der Bewertung leicht besser ab. Auf 3,7 Kilometern Länge müssten drei Stationen errichtet werden, die Fahrzeit würde zehn Minuten betragen. Die Gutachter gehen bei dieser Trasse auch von einem touristischen Nutzen aus. Allerdings werden auch hier Kosten in Höhe von rund 160 Millionen Euro geschätzt, bei einem Beförderungspotenzial von 2900 Fahrgästen am Tag.