Nach acht Wochen in Haft: Alfons Schuhbeck muss wieder vor Gericht – und bangt um seine Wohnung

Von: Andreas Thieme

Der Starkoch Alfons Schuhbeck sitzt aktuell im Gefängnis. © Matthias Balk/dpa

Wegen Steuerhinterziehung verbüßt Star-Koch Alfons Schuhbeck (74) aktuell seine Haftstrafe in der JVA Landsberg. Nächste Woche findet in München aber der nächste Gerichtsprozess um den Star-Koch statt: Sein Vermieter will Schuhbeck aus der Wohnung klagen.

München – Seit acht Wochen sitzt Alfons Schuhbeck (74) im Gefängnis. In der JVA Landsberg am Lech verbüßt der frühere Star-Koch seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung. Zu drei Jahren und zwei Monaten war Schuhbeck im Oktober 2022 verurteilt worden.

München: Vermieter verklagt Alfons Schuhbeck auf Räumung - während der in Haft sitzt

Doch selbst hinter Gittern hat er keine Ruhe: Kommende Woche steht am Münchner Amtsgericht ein weiterer Prozess an. Diesmal geht es wieder um die Wohnung, die Schuhbeck am Platzl gemietet hat. Seit Jahren wohnt er in einem Obergeschoss des Orlandohaus. Doch dort wollte ihn sein Vermieter raus´ haben: Die Messerschmitt-Stiftung hat Schuhbeck auf Räumung verklagt - angeblich standen Mietzahlungen aus. Um das Geld wird nun vor Gericht gestritten. Ebenso aber auch um die Frage, ob Schuhbeck die Wohnung offiziell behalten darf - oder ob er sie der Klage gemäß nun herausgeben muss.

„Aktuell ist der Termin angesetzt“, sagt Gerichtssprecher Martin Swoboda. Am 24. Oktober will das Amtsgericht den Fall um 9.30 Uhr verhandeln. Es ist bereits der dritte Anlauf: Denn im Mai und im August waren Verhandlungen geplant, die dann aber verschoben wurden. Grund: Dem Vernehmen nach wird ein Vergleich zwischen der Stiftung und Alfons Schuhbeck angestrebt, die zum Ziel hat, dass er noch Geld nachzahlt, die Wohnung dann aber behalten dürfte.

„Persönliche Ladung ist erfolgt“ – Schuhbeck zu Prozess geladen

Klar ist dagegen mittlerweile, dass Schuhbeck in dem Zivilverfahren anwesend sein wird. „Eine persönliche Ladung ist erfolgt“, bestätigt Martin Swoboda. Das bedeutet, Schuhbeck wird aus dem Gefängnis in Handschellen vorgeführt, um als Beklagter an seinem Prozess teilzunehmen.

Alfons Schuhbeck muss seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in der JVA Landsberg absitzen. Die Knast-Chefin dort gilt als streng - und will dem früheren Star-Koch keine Extra-Würste gewähren, wie sie im Interview verrät.