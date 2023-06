Nach Schicksalsschlag für DHL-Boten und seine drei Kinder: Ein ganzes Viertel an Vincenzos Seite

Von: Christian Einfeldt

Vincenzo mit Kindern Noemi, Giulia und Alessandro waren ganz emotional ergriffen über symbolischen Scheck von 35.000 Euro. © Markus Götzfried

Mit dem Tod seiner Frau erlebte Vincenzo einen harten Schicksalsschlag. Die Harlachinger Nachbarschaft spenden dem Postboten und seinen Kindern 35.000 Euro.

München – Es war eine bewegende Zeremonie: Der Harlachinger DHL-Bote Vincenzo war zu Tränen gerührt, als ihm die Anwohner aus der Nachbarschaft, in der er die Packerl austrägt, am Montagabend einen Spendenscheck über 35.000 Euro überreichten. „Die Freude, die uns Vincenzo in all den Jahren mit seiner netten Art und seinem Frohsinn gemacht hat, geben wir ihm nun zurück“, sagte Thorsten Schatz.

„Wie eine zweite Familie“: Vincenzo ist von Unterstützung der Nachbarn überwältigt

Er und seine Frau Stephanie hatten die Spendenaktion für den Witwer mit drei Kindern initiiert. Die Übergabe fand auf einer ruhigen Straße statt, es gab Kuchen und Luftballons in den italienischen Farben Grün, Weiß und Rot. Die Harlachinger Nachbarn seien für ihn inzwischen „wie eine zweite Familie geworden“, sagte Vincenzo bei seiner Dankesrede. Er war von der Unterstützung und auch von der Warmherzigkeit der Versammelten völlig überwältigt. Fast jeder wollte ihn umarmen und ihm etwas Nettes sagen.

Vincenzos Frau starb mit nur 42 Jahren an Krebs. Der Vater mit italienischen Wurzeln ist nun mit den drei Kindern alleine, die jüngste Tochter ist gerade mal sieben. Da Vincenzo seine Pakete immer mit persönlichen Worten und guter Laune ausliefert, war für die Harlachinger klar: Wir helfen!

Große Hilfsbereitschaft und Spenden für Vincenzo und Kindern. © Markus Götzfried

„Wir danken allen von Herzen“: Spenden für Witwer kamen sogar aus Kanada

Thorsten und Stephanie Schatz starteten einen Spendenaufruf auf der Internetseite gofundme, das Ziel waren 4000 Euro. „Doch zuletzt spendeten auch Menschen, die Vincenzo nur aus der Zeitung oder vom Hörensagen kannten, es kamen sogar Spenden aus Kanada“, berichtet Stephanie Schatz. „Wir danken allen von Herzen!“

Das Geld gelangt nun in vollem Umfang steuerfrei an den Empfänger: Er bekommt es direkt von der Internetplattform in 340 Einzelschenkungen weitergeleitet. So wird fürs Finanzamt nichts fällig. Wie er die Spende genau einsetzt, um die Familie am Laufen und zusammenzuhalten, da müsse er noch sortieren, sagt Vincenzo. Fest steht, dass er mit seinen Kindern einen Türkei-Urlaub macht. Der wurde schon gebucht, als die Mama noch lebte.

