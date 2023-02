Auto rast gegen Bank – Mutter und Dreijährige schwer verletzt

Von: Elisa Buhrke

Bei dem Unfall saßen Mutter und Kind auf einer Bank wie dieser - das Auto fuhr direkt dagegen. © IMAGO / lausitznews.de

In Sendling ist eine Autofahrerin direkt in eine Sitzbank geprallt. Dabei wurden eine Mutter und ihr Kind schwer verletzt.

München - Die 33-Jährige und ihre Tochter (3) saßen am Mittwoch, 1. Februar, arglos auf einer Bank in der Meindlstraße in Sendling, als eine Fahrerin mit ihrem Hyundai direkt auf sie zufuhr. Durch den Aufprall erlitten Mutter und Kind schwere Verletzungen. Passanten leisteten Erste Hilfe und betreuten die Betroffenen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Kurze Zeit später waren Notarzt, zwei Rettungswagen und ein Löschfahrzeug vor Ort, um die schwer Verletzten zu versorgen.

Mutter und Kind in Sendling schwer verletzt

Beide wurden anschließend direkt in Schockräume Münchner Kliniken transportiert für die weitere Behandlung. Einsatzkräfte der Feuerwehr betreuten die unverletzte Unfallfahrerin vor Ort. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte. (elb)