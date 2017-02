Garagenanbau brennt ab - 20.000 Euro Schaden

Mit mehreren Trupps und unter Atemschutz musste die Feuerwehr einen Brand in Sendling löschen: Dort hatte ein Garangenanbau Feuer gefangen.

München - Am frühen Freitagnachmittag war die Feuerwehr zu dem Brand in den Hierlangerweg gerufen worden. Die starke Rauchentwicklung war bereits aus großer Entfernung zu sehen, ein Anbau neben drei Garagen stand dort in Vollbrand. Mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz löschten die Flammen. Da das Feuer bereits auf die Garagen übergegriffen hatte, mussten zum Löschen deren Dächer geöffnet werden. Nach etwa einer Stunde war das Feuer aus. Verletzte gab es keine. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf rund 20.000 Euro geschätzt.

mb