Kommentar zum Großmarkt-Streit: Arbeitsplätze in München halten

Meiner Meinung nach vergisst der Kommentator zwei wichtige Punkte: Erstens: Wenn man sich die Pläne des neuen Großmarktes in Sendling anschaut, dann sieht man, dass hochmoderne LKW-Laderampen usw. vorgesehen sind. All das hat der Großmarkt heute nicht. Das heißt es wird in Zukunft vieles sehr viel einfacher werden; viel was heute Menschen machen wird automatisch funktionieren. Man wird gar nicht mehr so viele Arbeiter brauchen. Der neue Großmarkt ist darauf angelegt, dass Arbeitsplätze wegrationalisiert werden! Wie viele genau ist zwar unklar, aber dass 2500 Arbeitsplätze in München erhalten bleiben, wenn man den Großmarkt hier neu baut, ist sehr unrealistisch. Es werden wohl sehr viel weniger sein, weil viele einfach wegrationalisiert werden. Das blendet der Kommentator völlig aus. Zweitens muss man sich schon fragen ob es Sinn macht, so viele schlecht bezahlten Arbeitsplätze in Sendling zu halten. Realistischerweise (leider ist das so ...), werden sich die meisten Arbeiter des Großmarktes mit diesem Gehalt in 20 Jahren in Sendling sowieso keine Wohnung mehr leisten können. Dann werden die Arbeiter an den Stadtrand (z.B. nach Vaterstetten) ziehen, aber der Großmarkt bleibt in Sendling. Das bringt ja auch nichts, oder?