Kühlgerät fing Feuer: Restaurant in Sendling voller Ruß

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Die Münchner Feuerwehr bei einem Einsatz (Symbolbild). © Fotostand / Fritsch

Ein Brand in einem Sendlinger Restaurant verrußte das gesamte Lokal. Die Feuerwehr löschte das Feuer am Montagmorgen.

München – Am Montagmorgen (17. April) sorgte ein Kühlgerät in einem Restaurant zu einem Einsatz der Feuerwehr München in Sendling. Das Kühlgerät fing Feuer und verrußte das gesamte Lokal in der Hansastraße.

Passant setzt Notruf ab: Feuerwehr löscht Industrieküche

Ein Passant in Sendling bemerkte den Rauch aus dem Restaurant und setzte einen Notruf bei der Feuerwehr ab. Laut der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung im Lokal vor. Sie verschafften sich gewaltsam Zugriff zum Innenraum und begaben sich mit zwei Löschrohren zur Brandursache: die Küche. Das Kühlgerät eines Kühlschranks sorgte für den Brand in der Industrieküche. Um die genaue Brandursache herauszufinden, ermittelt die Polizei München an der Einsatzstelle.

Laut der Feuerwehr entstand eine „massive Rauchentwicklung“, welche das gesamte Restaurantgebäude verrußte. Die Einsatzkräfte nutzten Hochleistungslüfter, um den Rauch aus dem Restaurant zu entfernen. Der Restaurantinhaber traf noch während der Löscharbeiten ein. Nachdem der Einsatz beendet war, wurde ihm die Einsatzstelle übergeben. Die Feuerwehr konnte den entstandenen Sachschaden noch nicht einschätzen.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!