Feuerwehreinsatz in Sendling: Taxi steht plötzlich im Vollbrand – Fahrer erleidet Verbrennungen

Von: Tanja Kipke

In Sendling fing am Sonntag ein Taxi in einer Durchfahrt Feuer. © Berufsfeuerwehr München

Am Sonntag stand in der Engelhardstraße in Sendling ein Taxi in Vollbrand. Das Feuer beschädigte auch zwei Bürogebäude, der Fahrer erlitt Verbrennungen.

Sendling – Vor einem Wohnhaus find am Sonntagmorgen mitten in München ein Taxi plötzlich Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto in Sendling bereits im Vollbrand, wie es im Einsatzbericht heißt. Da das Taxi in einer Durchfahrt parkte, waren auch die angrenzenden Bürogebäude betroffen. Die Feuerwehr forderte daher umgehend Verstärkung an.

Taxi steht in Sendling im Vollbrand: Feuerwehr muss angrenzende Gebäude „entrauchen“

Der Fahrer des Taxis erlitt Verbrennungen an der Hand und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Laut Einsatzbericht sei es zu einer „massiven Rauchentwicklung“ gekommen. Die Feuerwehr hat sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden verschafft, um die betroffenen Büros mithilfe von Hochleistungslüftern zu entrauchen. „Abschließend musste die Zwischendecke der Durchfahrt geöffnet werden, um sichergehen zu können, dass keine weiteren Glutnester vor Ort entstanden sind“, heißt es weiter.

Insgesamt sei ein Sachschaden am Gebäude in Höhe von 15.000 Euro entstanden. „Das Taxi erlitt einen Totalschaden.“ Was die Ursache für den Brand im Auto war, ist derzeit nicht bekannt.

