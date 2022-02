Nachbarschaftsstreit in München eskaliert: 19-Jähriger kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen in Klinik

Von: Katarina Amtmann

Am Freitag gab es in München Untersendling zwei Verletzte. Grund ist laut Polizei ein lange schwelender Nachbarschaftsstreit. Ein 19-Jähriger schwebte in Lebensgefahr.

München - Am Freitag (4. Februar) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Untersendling zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 44-Jährigen und einem 19-Jährigen. Der Vorfall geschah gegen 18.15 Uhr im Bereich des Treppenhauses, wie die Polizei mitteilt.

München Untersendling: 19-Jähriger bei Nachbarschaftsstreit schwer verletzt

Hintergrund ist aktuellen Erkenntnissen zufolge ein schon längere Zeit schwelender Nachbarschaftstreit. Beide Beteiligten erlitten Schnittverletzungen. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt, er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. „Der 19-Jährige erlitt lebensbedrohliche schwere Verletzungen und befindet sich nun in stationärer intensivmedizinischer Behandlung in einem Krankenhaus. Er befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr“, wie die Polizei München weiter mitteilt.

Aufgrund der schweren Verletzungen des jungen Mannes werden die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes durch die Münchner Mordkommission geführt. Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft München I hat gegen ihn einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt, der durch den Ermittlungsrichter erlassen wurde. Der 44-Jährige befindet sich seit Samstag in Untersuchungshaft.

