Passanten bemerken Flammen auf Parkplatz: Zwei E-Autos verkohlen in Sendling – Polizei ermittelt

Von: Tanja Kipke

Völlig verkohlt: Zwei E-Autos in Sendling brannten vollständig aus. © Berufsfeuerwehr München

Zwei E-Autos fingen auf einem Parkplatz in Sendling in der Nacht zum Freitag plötzlich Feuer. Zeugen handelten goldrichtig und alarmierten die Feuerwehr.

München – Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag (19. Mai) in München. Mehrere Passanten bemerkten auf dem Parkplatz eines Betriebsgeländes in Sendling Flammen. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr. „Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte konnten brennende Fahrzeuge bereits von Weitem sehen“, heißt es in der Mitteilung zum Einsatz. Zum Brand zu gelangen, stellte sich als Herausforderung dar.

Zwei E-Autos verkohlen in Sendling: Polizei ermittelt wegen Brandursache

„Das vorhandene Tor lässt sich von der Feuerwehr nur mit einem Schlüssel öffnen, wenn die Brandmeldeanlage ausgelöst hat“, teilt die Feuerwehr mit. Da die Brandmeldeanlage jedoch nicht auslöste, mussten sich die Einsatzkräfte anders Zutritt verschaffen. Sie nutzten Steckleiterteile. „Trotz der erschwerten Zugänglichkeit konnten zwei Trupps mit C-Rohren die Flammen schnell löschen.“

Die Feuerwehrler verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude. Mit einem hydraulischen Spreizer hob die Feuerwehr die Autos an und kontrollierten mit der Wärmebildkamera die Temperatur der Antriebsbatterie. Diese befand sich im Normbereich, so konnte ein Abschleppdienst die verkohlten Fahrzeuge aufladen. An beiden E-Autos entstand ein Totalschaden. Zur Brandursache ermittelt derzeit die Polizei. (tkip)

