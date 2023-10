Schreck-Moment in München: Kind (3) in Parkhaus eingeschlossen

Von: Lukas Schierlinger

Bange Momente in München: Retter mussten einer Familie zur Hilfe eilen. Ein dreijähriges Kind war in eine missliche Lage geraten.

München – Feuerwehr-Einsatz in Sendling: Am Freitagmorgen (20. Oktober) ist ein dreijähriges Kind in einem automatischen Parkhaus in der Danklstraße eingeschlossen worden. Die Feuerwehr konnte es unverletzt befreien.



Über die Hintergründe des Vorfalls berichten die Retter in einer Pressemitteilung: „Während die Eltern Gepäck aus ihrem Auto ausluden, setzte sich aus ungeklärter Ursache der automatische Fahrzeug-Fahrstuhl in Bewegung und parkte den Pkw samt Kind im Kindersitz im ersten Untergeschoss ein.“

Auto mit Kind in Parkhaus eingeschlossen: Feuerwehr München muss ausrücken

Knifflig: Aufgrund eines technischen Defekts ließ sich das Auto zunächst nicht mehr aus dem Parkhaus herausbefördern. Der unterirdische Parkbereich ist normalerweise nicht für Menschen zugänglich.



Zum erfolgreichen Ausgang der Arbeiten erklärt die Feuerwehr: „Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich über eine Wartungsöffnung Zugang zum Fahrzeug und konnten so das unverletzte Kind aus seiner misslichen Lage befreien.“ Im Anschluss übergaben es die Retter den erleichterten Eltern.

