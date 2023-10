Seniorin aus Neuperlach vermisst: 76-Jährige könnte sich in psychischem Ausnahmezustand befinden

Von: Elisa Buhrke

Eine 76-jährige Frau aus München-Neuperlach wird vermisst. © Privat

In Neuperlach wird eine 76-Jährige vermisst. Vermutlich ist sie zu Fuß mit einem Rollator unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen.

München – Eine 76-Jährige wird seit Freitag, 27. Oktober, gegen 11 Uhr in Neuperlach vermisst. Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, hatte sie am Donnerstag noch telefonischen Kontakt zu ihrem Sohn, zuletzt hielt sie sich in ihrer Wohnung auf. Vermutlich ist sie zu Fuß mit ihrem Rollator unterwegs.

Die Seniorin leidet an einer psychischen Krankheit und nimmt entsprechende Medikamente ein. Dementsprechend könnte sie sich in einem verwirrten oder psychischen Ausnahmezustand befinden, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen: 76-Jährige aus Neuperlach (München) vermisst

Beschreibung der vermissten Seniorin aus Neuperlach Größe: etwa 160 cm Figur: kräftige Statur, etwa 80 kg schwer Haare: braune Kurzhaarfrisur Augenfarbe: grün Kleidung: unbekannt

Die Münchner Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet: Wer hat die vermisste Frau gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugen sollen sich an das zuständige Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. Online steht auch ein Hinweisformular zum Ausfüllen zur Verfügung.

