Seniorin rast in parkendes Auto und verletzt sich schwer - Feuerwehr muss sie befreien

Chaos auf Münchens Straßen: Eine Rentnerin rammte ein parkendes Auto, ein Motorrad-Fahrerin bretterte in eine Seitentür und ein Radler brachte eine Seniorin zu Fall und flüchtete. Polizei und Feuerwehr waren am Wochenende im Dauereinsatz.

München - Dieser Einsatz war dramatisch: Am Samstag fuhr ein Rentnerin ungebremst in ein parkendes Auto und verletzte sich schwer. Laut Polizei erlitt die 91-Jährige mehrere Knochenbrüche im Oberkörper, unter anderem an Brustbein und Rippen. Gegen 15:50 Uhr war die Seniorin mit ihrem Renault auf der Denninger Straße unterwegs gewesen, als sie laut Polizei aus noch ungeklärten Gründen mit einem Toyota kollidiert war - der hatte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota sogar noch auf ein weiteres Auto geschoben. Der Renault der 91-Jährigen kippte nach dem Crash zur Seite und kam erst dann zum Stillstand - sie ist laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr und wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Ihr Auto erlitt einen Totalschaden, auch der Toyota wurde schwer beschädigt. Die Denninger Straße blieb nach dem Unfall für 45 Minuten gesperrt.

Schon am Freitag hatte das Chaos auf Münchens Straßen begonnen: Gegen 14:10 Uhr raste eine Motorrad-Fahrerin in die Seitentür eines 73-Jährigen. Schuld an dem Unfall war sie aber nicht. Auf der Oberföhringer Straße war der Rentner stadteinwärts gefahren und wollte an der Cosimastraße nach links abbiegen. Dort übersah er die 20-Jährige, die geradeaus wollte und nicht mehr bremsen oder ausweichen konnte. Laut Polizei prallte sie frontal in die Beifahrertür des 73-Jährigen und erlitt Brüche im Gesicht.

Nur drei Stunden später der nächste schwere Unfall: Gegen 17:10 Uhr verletzte ein Radler eine Seniorin. Sie war an der Haltestelle Von-der-Thann-Straße ausgestiegen, die baubedingt an den Radweg verlegt worden ist. „Attenzione“ soll der Radler, offensichtlich ein Italiener, noch dreimal laut gerufen haben, als er die Seniorin am Radweg sah - doch gebremst hat er laut Polizei trotzdem nicht. Und rammte die 76-Jährige so stark, das sie zu Boden fiel und sich am Handgelenk verletzt hatte. Dennoch floh der rabiate Radler, nach dem die Polizei jetzt fahndet - und bittet um Zeugenhinweise an Telefon 089-6216-3322.