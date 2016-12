Sex-Täter: Die Jagd geht weiter

Parallelen zu Fall in Rosenheim?

+ © Haag Nach der Vergewaltigung am Oberföhringer Stauwehr durchsuchten starke Polizeikräfte die Isar- auen rund um den Tatort in einem Gebüsch. © Haag

München - Ist der Vergewaltiger vom Englischen Garten in München ein Serientäter? Darauf könnte ein weiterer Fall in Rosenheim hindeuten.

In Rosenheim ist bereits ein Fall vom Abend des 26. November 2015 aktenkundig, der Parallelen zu dem Münchner Überfall aufweist. Damals wurde am Inndamm nahe des Rosenheimer Krankenhauses ebenfalls eine 29-jährige Frau angegriffen. Der Unbekannte zerrte sie in ein mehrere Hundert Meter entferntes Waldstück nahe des Inns, wo er die Frau vergewaltigte. Erst eine halbe Stunde später fand ein Spaziergänger das Opfer, das verletzt und geschockt umherirrte. Von dem Täter damals gab es eine DNA-Spur, die nun mit der DNA des Täters im Münchner Fall verglichen wird.

Nahe des Stauwehrs Oberföhring im Nordteil des Englischen Gartens hatte ein bislang unbekannter Jogger eine 45-jährige Joggerin überholt und sie kurz da­rauf von hinten niedergeschlagen. Die bewusstlose Frau wurde ebenfalls in ein Gebüsch verschleppt und missbraucht. Glücklicherweise erwachte sie bald wieder aus der Ohnmacht – sonst wäre sie in der Frostnacht vermutlich erfroren. Darum übernahm die Mordkommission den Fall. Den Täter schätzen die Münchner Profiler als äußerst gefährlichen Mann ein, der wieder zuschlagen könnte. Er soll ca. 1,80 Meter groß und 30 bis 50 Jahre alt sein. Er trug dunkle Sportkleidung und eine einfache Mütze (keine Pudelmütze).

Das Ergebnis des DNA-Abgleichs wollen die Polizei in Rosenheim und die Münchner Mordkommission, die eng zusammenarbeiten, noch nicht bekannt geben. „Erst wenn ein DNA-Abgleich offiziell bestätigt wird, können wir uns auch öffentlich äußern“, erklärten die Sprecher der Polizeipräsidien München und Oberbayern Süd.