Frau kommt „im Unterleib stark blutend“ von Toilette zurück: Sexualdelikt beim Starkbierfest am Nockherberg

Von: Tanja Kipke

Das Starkbierfest findet jährlich am Münchner Nockherberg statt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Auf der Toilette des Starkbierfest am Münchner Nockherberg kam es offenbar zu einem Sexualdelikt. Eine Studentin musste notoperiert werden.

München – Ein mutmaßliches Sexualdelikt beschäftigt derzeit die Münchner Polizei. Der Vorfall ereignete sich auf dem Starkbierfest am Nockherberg, wie die Polizei mitteilt. Am Donnerstag (16. März) sei dort eine 24-Jährige mit mehreren Bekannten unterwegs gewesen.

Starkbierfest am Nockherberg: Frau kommt verwirrt und blutend von Toilette zurück

Die 24-Jährige kam gegen 23 Uhr deutlich „verwirrt und im Unterleib stark blutend von einem Toilettengang“ zurück. Laut Polizei wurde sie unverzüglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in München gebracht. Sie war so schwer verletzt, dass die Ärzte sie notoperieren mussten.

Eine erste Fahndung blieb ergebnislos, auch die Befragung von Zeugen brachte keinen Hinweis auf einen Täter. Die Polizei gehe „aufgrund der Gesamtsituation“ von einem Sexualdelikt aus, das entsprechende Kommissariat habe die Ermittlungen übernommen. Bei der Frau handelt es sich um eine Studentin mit Wohnsitz im Landkreis Dachau.

Kripo bittet um Zeugenhinweise

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich zu melden.

„Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

