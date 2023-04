Junge Frau wählt Notruf: Polizei nimmt Wiederholungstäter am Hauptbahnhof fest

Von: Lucas Sauter-Orengo

Münchner Hauptbahnhof © Frank Hoermann/ SVEN SIMON/ Imago

Am Münchner Hauptbahnhof schnappte die Polizei einen mutmaßlichen Triebtäter. Eine junge Frau sei bereits seit Monaten belästigt worden.

München – Es sind besorgniserregende Szenen, die sich am Münchner Hauptbahnhof zugetragen haben sollen. Am Montagabend (24. April) nahm die Polizei einen 53-Jährigen fest, nachdem dieser einer 19-Jährigen bereits längere Zeit nachgestellt haben soll.

Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof in München – mutmaßlicher Wiederholungstäter geschnappt

Die Tat passierte gegen 20.30 Uhr im Zwischengeschoss des Bahnhofes in München. Laut Aussagen der Polizei habe der 53-Jährige vor der 19-Jährigen sein Geschlechtsteil berührt. Sie wählte schließlich den Notruf. Gemeinsam mit einem Bekannten gelang es der jungen Frau den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei festzuhalten.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergab sich, dass der 53-Jährige bereits polizeibekannt war. Neben einer nicht beglichenen Geldstrafe mit Androhung einer mehrtägigen Freiheitsstrafe sei er bereits in der Vergangenheit wegen Belästigung aufgefallen.

So habe er die 19-Jährige bereits seit Mitte April beobachtet und in einem Fall auch angefasst. Die Geschädigte arbeitet laut Aussagen der Polizei in einem Geschäft im Bahnhof. Die Ermittlungen laufen.