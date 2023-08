Sexuelle Gewalt auf der Wiesn: Frauen-Bündnis betreut seit 20 Jahren „Safe Space“ – und gibt Tipps

Von: Cornelia Schramm

Teilen

Die Aktion „Sichere Wiesn“ setzt sich seit 20 Jahren für Frauen in Not auf dem Oktoberfest ein. Auch dieses Jahr ist sie wieder als Anlaufstelle vor Ort.

München - Zwei Mass und ein Bussi beim Tanz auf der Bank – auf der Wiesn wird wild geflirtet. Aber dreiste Anmachsprüche und Grapschen bringen hier viele Frauen in Bedrängnis. Auch Vergewaltigungen kommen immer wieder vor. Allein 2022 registrierte die Aktion „Sichere Wiesn“ 30 Fälle sexualisierter und elf Fälle körperlicher Gewalt.

Kristina Gottlöber vom Verein IMMA, Manuela Soller vom Verein AMYNA und Lisa Löffler vom Frauennotruf München sind daher wieder vor Ort und helfen Frauen in Not, wie sie nun bekannt gegeben haben. 14 Mitarbeiterinnen sind jeden Abend im „Safe Space“, einem Zufluchtsort im Servicezentrum hinter dem Schottenhamel-Festzelt, im Einsatz. Sie helfen nach sexueller Gewalt, aber auch wenn die Tasche geklaut wurde, die Freunde oder das Handy verloren gegangen sind. Rund 70 Prozent der Klientinnen sind unter 30 Jahre alt, etwa die Hälfte Touristinnen. Viele ange- bis stark betrunken.

Aktion gegen sexuelle Gewalt auf der Wiesn: „Im schlimmsten Fall bleiben wir bei ihnen“

„Für Touristinnen ohne Handy sind wir Detektiv und telefonieren sogar mit Verwandten in den USA oder Australien – bis wir wissen, in welchem Hotel sie wohnen“, sagt Gottlöber. Das Team stellt auch sicher, dass die Frauen per Zug oder Taxi sicher heimkommen. „Im schlimmsten Fall, einer Vergewaltigung, bleiben wir bei ihnen – vom Klinikbesuch bis hin zum Erstatten der Anzeige.“

Jedes Jahr kommt es auf dem Oktoberfest zu sexuellen Übergriffen – viele der Opfer sind jung und alkoholisiert. © IMAGO / Ralph Peters

Der Zufluchtsort auf der Theresienwiese ist jeden Tag von 18 bis 1 Uhr geöffnet – freitags, am Wochenende, am 2. und 3. Oktober schon ab 15.30 Uhr. Die Aktion „Sichere Wiesn“ gibt es seit 20 Jahren. Sie will die Zivilcourage unter Wiesngängern stärken und erreichen, dass sexuelle Belästigung nicht mehr als Bagatelle gilt.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

„Sichere Wiesn“ gibt Tipps, um sich vor Übergriffen zu schützen

Tipps, um kritische Situationen im angetrunkenen Zustand zu verhindern: Wer mit Freunden unterwegs ist, sollte einen Treffpunkt vereinbaren, falls man sich verliert. „Es ist auch sinnvoll, sich vorab zu überlegen, wie man heim- oder ins Hotel zurückkommt“, sagt Gottlöber. „Auch auf dem Heimweg passieren immer wieder sexuelle Übergriffe.“

Wegen K.o.-Tropfen sollte man seine Mass im Festzelt immer im Auge behalten. Für Oktoberfest-Anfänger gilt außerdem: Achtung, das Bier im Ein-Liter-Krug ist ziemlich stark.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.