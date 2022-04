Absolutes Novum in der Asiaküche: Der neue Gourmet-Tempel Shao Kao

Peirong Chen vom asiatischen Gourmet-Tempel Shao Kao präsentiert eine ganz neue Art der asiatischen Küche. © Shao Kao

Dieses Restaurant darf nicht länger ein Geheimtipp bleiben: Der Gourmet-Tempel Shao Kao in der Kaufinger Passage bietet eine ganze neue Art der asiatischen Küche.

Shao Kao heißen die kleinen mobilen Grillküchen in China, die dort vielerorts das Straßenbild zieren. Dieser köstliche Grillgeruch und diese Art, Speisen ebenso einfach wie auch ganz ursprünglich auf metallenem Rost über offenem Feuer zuzubereiten: Das gibt es jetzt auch in München – und zwar das ganze Jahr lang. Möglich macht es: Peirong Chen vom asiatischen Gourmet-Tempel Shao Kao in der Kaufinger Passage. Nur wenige Schritte vom Marienplatz und der Fußgängerzone entfernt.

Gesund, vitalisierend und vielfältig: asiatische Küche im Gourmet-Tempel Shao Kao

Vor zwei Jahren hat der gebürtige Chinese, der die letzten dreißig Jahre in Österreich lebte, dieses etwas versteckte Lokal in München übernommen. Doch wegen der Pandemie konnte er es erst jetzt eröffnen. Und es darf nicht länger ein Geheimtipp bleiben, denn dieses Restaurant ist ein absolutes Novum: Hier findet man eine ganz neue Art der asiatischen Küche, die nicht nur die Seele erfreut, sondern auch den ganzen Körper vital hält.

„Mein Essen hilft beim Gesundbleiben“, sagt Peirong Chen stolz. „Ich habe mich reichlich mit Ernährung beschäftigt. Nicht nur aus kulinarischer Sicht, auch aus medizinischer. Da liegen nämlich meine Wurzeln. Meine Oma, meine Tante, mein Großonkel, meine Schwester, meine Cousine – sie alle sind Ärzte. Und meine Oma hatte obendrein noch eine Apotheke in China. Dort bin ich als kleiner Bub herumgekrabbelt, habe die Schubladen aufgezogen und von den Früchten genascht, viel über Heilmittel, Kräuter, Gewürze gelernt.“

Was er gelernt hat, setzt er in Gerichten um, die sowohl Augen- als auch Gaumenschmaus sind – und in ihrer Vielfalt nicht zu überbieten. Beim Kochen lässt man sich im Gourmet-Tempel Shao Kao von den Elementen der Erde inspirieren, um die echten Aromen der Zutaten auf den Teller zu bringen. Es soll nie langweilig werden, weder dem Chef noch dem Gast. Daher befinden sich im Shao Kao in der Münchner Innenstadt auch gleich drei kulinarische Welten auf drei Stockwerken in einem Gebäude.

Je Stockwerk ein anderes Lokal: Erleben Sie drei kulinarische Welten im Shao Kao

Im Erdgeschoss lockt eine neuartige, frische Schnellküche die vorbeieilenden Münchner und Münchnerinnen ins Lokal. Eine große Theke präsentiert frische Currygerichte. Sehr zu empfehlen sind auch die unterschiedlichen Dumplings. Eine wahre Innovation ist jedoch die wohl schnellste Nudelmaschine der Stadt, die innerhalb weniger Sekunden frische, bissfeste Bandnudeln zaubert. Diese lassen sich mit allerlei Saucen und Beilagen kombinieren. Farbenfrohe Jiaozi mit verschiedenen Füllungen runden Ihr Menü ab. Nicht zu vergessen: Der dazu passende, hausgemachte Eistee.

Im ersten Obergeschoss – mit Blick in Richtung Shoppingmeile – dürfen sich Gäste von einer raffinierten asiatischen Küche verführen lassen. Außergewöhnlich interpretiert und kombiniert mit Einflüssen aus der spanischen und italienischen Küche ist für alle Geschmäcker etwas dabei – von asiatischen Fusion-Tapas, über fancy Sushi-Kreationen bis hin zu feinen Fleisch- und Fischgerichten. Das gibt‘s wahrlich nicht überall.

Im Untergeschoss dann hat Peirong Chen sein asiatisches Barbecue eingerichtet. In riesigen Kühlschränken wählt man frisches Fleisch aus Bayern, Argentinien, Uruguay oder Schottland sowie Fisch oder auch Garnelen. Das absolute Highlight ist dabei das japanische Wagyu-Beef in der höchsten Qualitätsstufe A5. Diese Zutaten darf der Gast dann selbst – komplett rauchfrei – an seinem Tisch grillen. Und wer hätte es gedacht: Auch der Tischgrill indoor im Shao Kao ist ein technisches Novum.

Im Shao Kao gibt es gesunden Genuss und viel gute Laune. Der umtriebige Chef ist das beste Beispiel dafür, dass gutes Essen Lebensfreude und positive Energie schafft. (Julitta Ammerschläger)

