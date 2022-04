Einzigartiges Geschäft für Tee und Räucherstäbchen – erstmalig in München

SHUAIVIBES Geschäft und das Team: Tee, Räucherwerk und Räucherstäbchen © Shuai Fu

Shuai Vibes lässt hochqualitative Spezialitäten für Genuss und Entspannung aus Asien entdecken. Auch jede Menge Geschenkideen im Laden – einen Besuch Wert.

Räucherwerk, Tee und Aroma einzigartig kombiniert

Von einer auf die andere Sekunde treten Besucher des Shuai Vibes in eine andere Welt ein. Eine bunte Mischung aus Düften und Aromen heißt jeden Gast willkommen und animiert, die Vielfalt der asiatischen Tee- und Räucherwelt für sich zu entdecken.

SHUAIVIBES Geschäft in Leopoldstrasse 48 Tee, Räucherwerk und Räucherstäbchen © Shuai Fu

Geschäftsinhaber Shuai Fu war schon als Kind von den aromatischen Düften fasziniert, die in den Tempeln seiner chinesischen Heimat die Sinne betörten. In späteren Jahren durfte er Räucherstäbchen mit den Meistern des Handwerks selbst herstellen. Das erlernte Talent und seine Begeisterung für Teezeremonie lebt Fu nun im eigenen Münchner Ladengeschäft aus.

In der Kombination von Teegenüssen und Räucherstäbchen ist das Geschäft in der Leopoldstraße 48 so nicht im Münchner Raum zu finden. Dies gilt auch durch die direkte Verbindung zu Teeherstellern in der Region, über die Shuai Fu erlesene Teesorten und Räucherwerk bezieht.

Die Welt der Räucherstäbchen vor Ort erleben

Räucherstäbchen prägen das Ambiente eines Raumes und wirken je nach Zusammensetzung anregend, anspannend oder einfach sinnlich. Mit Räucherwerk aus Japan, China, Indien und Nepal bietet Shuai Vibes ausgesuchte Produkte in allen Qualitäts- und Preisstufen. Die Japans Traditionsreichesten Manufakturen beliefern den Kleinen Laden direkt. Auch hierzulande vertraute Duftnoten wie Weißer Salbei oder Palo Santo werden angeboten.

Neben der Nutzung als Raumduft kommen Räucherstäbchen traditionell für Entspannung und Meditation zum Einsatz, zudem wird die Raumluft sanft von unangenehmen Gerüchen befreit. Trauer oder Liebeskummer lässt sich mit der richtigen Duftnote lindern, neuer Schwung und größere Lebensfreude entsteht. Shuai erklärt ausführlich, mit welchen Wirkungen einzelne Stäbchen verbunden sind, die im Ladengeschäft mit Stäbchenhaltern und weiterem Zubehör erworben werden können.

Freundliche Beratung rund um alle Produkte

Ob Grüner Tee, Oolong, Matcha, Sencha oder traditionell japanische Räucherstäbchen - vor dem Kauf ist das Ausprobieren der Artikel möglich. Shuai Fu lädt zu einer Tasse ein, um die Qualität aus Japan oder China vor dem Kauf zu kosten. Gleiches gilt für die sinnliche und emotionale Wirkung der vielen betörenden Räucherstäbchen. Über 50 Teesorten und 100 Räucherstäbchen sind mittlerweile im Laden zu finden.

Als Kunde können Sie aufzeigen lassen, welche Artikel perfekt zu bestimmten Anlässen passen oder eine schöne Geschenkidee für Kenner der chinesischen oder japanischen Kultur darstellen. Für Einsteiger in die Welt der Räucherstäbchen oder asiatische Teegenüsse stellt Fu gerne die passenden Artikeln zum sinnlichen Kennenlernen zusammen oder bietet Proben an.

Nippon Kodo Premium Räucherstäbchen, Keramischer Halter und Teetasse „Wasserfall“ mit Bio Black Oolong Tee © Shuai Fu

SONDERAKTION: Jetzt Shuai Vibes antesten - mit attraktivem Rabatt

Sie möchten erstmals in die einzigartige Welt von Räucherstäbchen und Tee eintauchen? Für Merkur-Leser hält das Ladengeschäft einen besonderen Rabatt bereit. Geben Sie bei der Bestellung über den Online-Shop des Geschäftes das Schlüsselwort „Merkur“ ein, um sich über den Mai 2022 hinweg einen Rabatt von 10 % auf Ihre Bestellung zu sichern. Jetzt entdecken: Shuaivibes.de – Räucherwerk, Räucherstäbchen, Tee, Teekunst

Natürlich können Sie den Rabatt auch im Ladengeschäft nach einer umfassenden Beratung und persönlichen Auswahl der Spezialitäten einlösen. Ein Grund mehr, im Ladengeschäft in der Leopoldstraße 48 vorbeizuschauen und die aufregende Welt der Düfte und kulinarischen Genüsse kennenzulernen - ob japanisch, indisch oder chinesisch.

Shuai Fu führt Teezeremonie für die Kunden durch © Shuai Fu

Kontakt

SHUAIVIBES

Inh. Shuai Fu

Leopoldstrasse 48

80802 München

Social Media:

Facebook: www.facebook.com/shuaivibes

Instagram: www.instagram.com/shuaivibes

www.shuaivibes.de