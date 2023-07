Alfons Schuhbeck kurz vor Haftantritt: Star-Koch wartet auf die Ladung - Staatsanwaltschaft äußert sich

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck (74) muss hinter Gitter: Doch noch ist nicht klar, wann es soweit sein wird. In seiner Wohnung am Platzl wartet der Star-Koch aktuell auf die Ladung zum Haftantritt - seine Steuer-Schulden beglichen hat er derweil noch nicht.

München - Wie geht es weiter im Fall von Alfons Schuhbeck? Erst kürzlich hatte er unserer Redaktion im exklusiven Interview verraten, dass er täglich an die Haft denkt. Mit den Worten „Es ist präsent - jeden Tag“, gab der Star-Koch tiefe Einblicke in seine Seele. Doch Fakt ist: Bislang weiß er selbst noch gar nicht, wann die Gefängniszeit beginnen wird.

„Bisher wurde noch keine Ladung zum Haftantritt verschickt“, bestätigt Oberstaatsanwältin Anne Leiding gegenüber unserer Redaktion. Denn: Zunächst müssen die Akten vom Bundesgerichtshof erst in München ankommen, dieser Verwaltungsvorgang ist bisher noch nicht abgeschlossen. Erst danach kann die Ladung zum Haftantritt abgeschickt werden. Zuständig dafür ist die Staatsanwaltschaft München I.

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Auf diesen Brief wartet Schuhbeck, danach muss er sich sehr wahrscheinlich in der JVA Landsberg am Lech zum Haftantritt melden. Dort wird er laut Vollstreckungsplan des Freistaats Bayern seine Haft verbüßen. Der Hintergrund: Der Star-Koch hatte Steuern in Millionenhöhe hinterzogen und wurde deshalb vom Landgericht München I zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

München: Schuhbeck kurz vor Haftantritt - seine Ladung wurde aber noch nicht verschickt

Ende Oktober 2022 war das, dennoch ist Schuhbeck noch nicht hinter Gitter. Das liegt daran, dass der Star-Koch Rechtsmittel gegen sein Steuer-Urteil eingelegt hatte. Doch seine Revision hatte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe überwiegend verworfen. Mittlerweile sind Schuhbecks Schuld und auch die Strafe von mehr als drei Jahren Knast also rechtskräftig.

Aktuell arbeitet Schuhbeck weiterhin für den FC Bayern und den Gewürzladen am Platzl. „Der FC Bayern steht zu mir. Das ist gerade in so einer Phase sehr wichtig für mich. Die Bayern sind für mich Familie, wir sind in 35 Jahren zusammengewachsen“, sagte Schuhbeck der Bild. An der Säbener Straße versorgt der Star-Koch Spieler und Betreuer mit hochwertiger Kost. Die Frage ist: Wie lange noch? Experten rechnen mit einem Haftantritts Schuhbecks noch im Juli oder im August.

Seine Steuerschulden hat Alfons Schuhbeck derweil immer noch nicht beglichen. Auf Anfrage teilt das Oberlandesgericht München mit: „Von einer Schadenswiedergutmachung ist uns bisher nichts bekannt.“

