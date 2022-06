Doppelter Ärger in München: Störungen im Mobilfunk- und im U-Bahn-Netz - „Menschen verlassen sich darauf“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Wegen Arbeiten am Sendlinger Tor: U3 und U6 werden unterbrochen. © FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

U-Bahn-Kunden müssen wieder Geduld mitbringen. Einmal, weil U3/U6 wegen Bauarbeiten erneut ausfallen, zum anderen, weil es derzeit auch mit Internet in den Zügen schlecht aussieht.

München – Doppelter Ärger für U-Bahn-Nutzer in München. Zum einen gibt es Probleme mit dem Mobilfunknetz, zum anderen müssen sich U3/U6-Pendler wieder auf Unterbrechungen einstellen.

Kein Handynetz im U-Bahnnetz Münchens: SPD fordert Vodafone zum Handeln auf

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass der Betreiber der Accesspoints für die Mobilfunkversorgung im U-Bahnnetz aktuell bis voraussichtlich Anfang Juli die Geräte umrüstet. „Vermutlich kommt es dadurch zu Ausfällen im Handynetz“, sagt ein Sprecher. Die SPD im Stadtrat fordert in einem Antrag Betreiber Vodafone dazu auf, die Störungen umgehend zu beheben.



Grund für die Ausfälle seien offenbar Umbauten an der Netzinfrastruktur für die Umstellung von 4 auf 5 G. Vor allem Nutzer*innen von O2 seien betroffen. „Im öffentlichen Nahverkehr im Internet zu surfen, gehört mittlerweile zum Alltag“, sagt SPD-Stadtrat Lars Mentrup. „Viele Menschen verlassen sich darauf, in der U-Bahn auch Netz zu haben. Wir fordern die Verantwortlichen auf, die Netzstörungen umgehend zu beheben und in Zukunft für eine sehr schnelle Entstörung zu sorgen.“

U-Bahn in München: Störungen auf den Linien U3 und U6 erwartet

Für Störungen ist derweil auch am Sendlinger Tor gesorgt. Wegen des Umbaus kommt es auf den Linien U3 und U6 von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 7. August, zu Einschränkungen im Spätverkehr sowie ganztags an Sonntagen. Von Montag bis Donnerstag müssen die U-Bahnlinien U3/U6 jeweils ab 22.30 Uhr, an den Wochenenden ab Samstag circa 21 Uhr sowie Sonntag ganztags unterbrochen werden.



Im Abschnitt Odeonsplatz – Marienplatz – Sendlinger Tor – Goetheplatz fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Die U3 ist zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz unterbrochen. Zwischen Moosach und Odeonsplatz fährt sie im 10-Minuten-Takt, zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. Die U6 ist zwischen Münchner Freiheit und Implerstraße unterbrochen. Sie fährt zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern im 10-Minuten-Takt.

Auch interessant