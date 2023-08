Holzklasse statt Luxusautos: Zwillinge liefern sich irres Autorennen

Mit Tempo 125 durch die Stadt

+ © Sigi Jantz Hier wurde Gas gegeben: der Georg-Brauchle-Ring im Norden der Stadt. © Sigi Jantz

Die Polizei ermittelt gegen zwei Brüder wegen ihres illegalen Autorennens. Das fand weder auf der Leopoldstraße, noch in teuren Sportwagen statt. Gerast wurde trotzdem.

München – Protzige Karren, durchgedrückte Gaspedale und jede Menge Testosteron: Meistens sind es sogenannte Autoposer, die sich mitten in der Stadt schwindelerregende PS-Duelle liefern. Das Autorennen, das die Polizei jetzt in München gestoppt hat, war da ganz anders. Es hat nicht auf der Leopoldstraße stattgefunden, sondern in Moosach.

Autos fallen einer Streife der Einsatzhundertschaft auf

Auf dem schnöden Georg-Brauchle-Ring traten auch nicht etwa ein Porsche und ein AMG-Mercedes gegeneinander an. In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Holzklasse gefahren: Seat Leon gegen Alfa Romeo. Und Blut gegen Blut: Die beiden Raser waren nämlich Zwillinge. Gegen sie laufen Anzeigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeug-Rennens.

Was die Männer aus München und dem Landkreis dazu getrieben hat, gegen 2.30 Uhr dermaßen Tempo zu geben, ist laut Präsidium unklar. Fest steht: Die 28-Jährigen waren bei ihrem Autorennen vollkommen nüchtern. Neben ihnen saßen sogar ihre Ehefrauen auf dem Beifahrersitz. Die Fahrzeuge fielen einer Streife der Einsatzhundertschaft auf. Denn: Erst fuhren die Wagen nebeneinander.

Dann wurden sie wahnsinnig beschleunigt. Bei der Verfolgung zeigte der Tacho des Polizeibusses ganz schnell Tempo 125 an - und da waren die Übeltäter noch ein ganzes Stück entfernt. Erlaubt sind in diesem Bereich gerade mal 60 km/h! Als der Seat-Fahrer die Polizei bemerkte, ging er vom Gaspedal und bremste. Während der anschließenden Kontrolle kam dann auch der Fahrer des Alfa Romeo zurück. Die Verkehrspolizei führt jetzt die Ermittlungen in dem Fall. Mit dem Raser-Wahnsinn auf Münchens Straßen beschäftigt sich aktuell eine Ausstellung des Deutschen Museums, die am Bavariapark zu sehen ist.

