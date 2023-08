Exklusiv: Schuhbeck spricht über Knastantritt – „Weiß selbst nicht, wann es so weit ist“

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Alfons Schuhbeck (74) muss demnächst hinter Gitter. Während die Staatsanwaltschaft seinen Haftantritt organisiert, spricht Schuhbeck mit unserer Redaktion.

München – Der größte Einschnitt seines Lebens steht kurz bevor: Alfons Schuhbeck (74) muss in Kürze seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antreten – zu drei Jahren und zwei Monaten hatte ihn das Landgericht im Oktober verurteilt. Schuhbeck hat Millionen am Fiskus vorbeigeschleust, doch neuneinhalb Monate später ist er immer noch in Freiheit.

Der Star-Koch weiß selbst: Das wird nicht mehr lange so bleiben. Denn bereits Mitte Juni war seine letzte Hoffnung dahingeschwunden: Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision – Schuhbecks Schuld steht seither fest. Nicht aber der Termin für seinen Haftantritt.

„Ich weiß selbst nicht, wann es soweit ist“, sagt Schuhbeck, den unsere Redaktion am Sonntag am Handy erreicht, als er im Auto unterwegs ist. Eine Ladung der Staatsanwaltschaft München I habe er noch nicht erhalten – und warte nun selbst ab.

München: Selbst Alfons Schuhbeck weiß noch nicht, wann er ins Gefängnis muss

Doch warum sitzt Schuhbeck nicht längst hinter Gitter? Nach tz-Informationen wollen ihm die Justizbehörden noch etwas Zeit geben, seine persönlichen Dinge zu regeln. Das wird am Beispiel seiner Privatwohnung am Platzl klar: Weil Schuhbeck monatelang keine Miete oder zu spät gezahlt hatte, verklagte ihn die Messerschmitt-Stiftung auf Räumung. Der dazugehörige Prozess am Amtsgericht wurde aber auf den 24. Oktober verschoben. Denn im Streit mit der Stiftung wird eine Gesamtlösung angestrebt: Sie hatte auch die Schuhbecks Company GmbH auf Räumung verklagt, die den Gewürzladen am Platz 4a führt. Hier wurde Anfang August aber bereits eine Einigung erzielt: Der Laden darf bleiben, weil die Mieten bezahlt wurden.

Haftantritt von Schuhbeck: Staatsanwaltschaft klärt „derzeit organisatorische Fragen“

Darf Schuhbeck also hoffen? Privat ja: Dass er seine Mietwohnung trotz Haft behalten darf, gilt als wahrscheinlich. Doch dass er in den Knast muss, ist unumstößlich: „Wir klären derzeit organisatorische Fragen für den bevorstehenden Strafvollzug“, bestätigt Oberstaatsanwältin Anne Leiding.

Dass Schuhbeck erst nach seinem Zivilprozess am 24. Oktober in Haft muss, ist nach tz-Infos ausgeschlossen. Laut Staatsanwaltschaft stehen beide Vorgänge nicht in Zusammenhang. Auch aus der Haft heraus könnte Schuhbeck zu dem Zivilprozess mit Handschellen vorgeführt werden. Da seine finanziellen Unterlagen offenbar chaotisch waren, will die Justiz aber lieber, dass Schuhbeck sie vor der Haft noch ordnet. Für den Star-Koch gelte „keine Sonderbehandlung“, stellt Leiding klar.

Schuhbeck selbst wirkt gefasst, klingt aber wehmütig: „Ich danke denen, die mir treu geblieben sind“, möchte er über die tz ausrichten lassen. Es klingt nach Abschied…