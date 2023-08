Überraschung bei Alfons Schuhbeck: Star-Koch hat Mietschulden – doch Vermieter zeigt sich wohl gnädig

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck (74) wartet auf seinen Haftantritt. Währenddessen hätte er eigentlich noch zwei weitere Prozesse wegen Mietrückständen am Platzl führen müssen. Doch mit dem Vermieter zeichnet sich jetzt überraschend eine Lösung ab.

München - Zwei Prozesse hatte Alfons Schuhbeck (74) diese Woche eigentlich noch vor der Brust: Darin sollte jeweils das Schicksal seiner Privatwohnung und des Gewürzladens am Platzl geklärt werden. Doch jetzt die Wende: Statt der Räumung kommt es wahrscheinlich zu einer Einigung, bestätigt Günther Volpers, Anwalt der Messerschmitt Stiftung, die jeweils wegen Mietrückständen geklagt hatte.

Mietschulden bei Alfons Schuhbeck

Hintergrund: Die Stiftung besitzt am Platzl das Orlandohaus, wo Schuhbeck als Privatmann eine Wohnung gemietet hat. Im selben Gebäude hat die Schuhbecks Company GmbH auch Geschäftsräume gemietet, in denen sich der Gewürzladen befindet - bei der Firma ist Alfons Schuhbeck nach seiner Firmeninsolvenz vor zwei Jahren nur als Berater tätig.

Vor allem für die Schuhbecks Company GmbH sah es zuletzt düster aus: Denn die Messerschmitt Stiftung hatte am Landgericht bereits einen Titel zur Räumung erwirkt, der aber noch nicht vollstreckt wurde. Gestern zog die Firma ihren Einspruch nun aber zurück, wodurch der Vollstreckungsbescheid rechtskräftig wurde, bestätigt Sprecherin Cornelia Kallert. „Damit ist das Verfahren beendet.“ Und die Stiftung könnte frei über die Räumlichkeiten verfügen - strebt aber weiterhin eine Gesamtlösung mit Schuhbeck an.

München: Schuhbeck müsste erneut vor Gericht - doch sein Vermieter strebt gütliche Einigung an

In einem außergerichtlichen Vergleich soll mit ihm nun eine Lösung gefunden werden, damit er am Platzl wohnen bleiben könnte. Auch der Prozess am Freitag vor dem Amtsgericht wird deshalb wohl ausfallen. Bis zum Ende der Sommerferien rechnet Volpers mit der Einigung.

Dann jedoch könnte Schuhbeck schon im Gefängnis sitzen - sein Haftantritt wegen Steuerhinterziehung steht bevor. Rund 2,3 Millionen Euro hatte der Star-Koch hinterzogen. Das Landgericht München I verurteilte ihn dafür zu drei Jahren und zwei Monaten Haft. Sein Urteil hatte Schuhbeck zwar versucht anzugreifen, der Bundesgerichtshof erklärte es nach einer Prüfung jedoch für gültig. Nun wartet Schuhbeck auf die Ladung zum Haftantritt, die die Staatsanwaltschaft München I demnächst verschicken wird.

