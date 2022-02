Das bewegt Demonstranten gegen Münchner Siko: Probleme in Äthiopien

Münchner Aufmarsch für Frieden: Das bewegt Demonstranten, die gegen die Siko Flagge zeigen

Rund 1600 Demonstranten zogen am Samstag vom Stachus zum Marienplatz. Dabei blieben Zwischenfälle nicht aus. Mindestens drei Polizisten wurden verletzt. © Markus Götzfried

Laute Rufe hallen durch die Münchner Innenstadt. Es ist bunt, zahlreiche Schilder und Banner werden in die Luft gehalten, manche Menschen tragen einfallsreiche Verkleidungen, in einer Ecke werden Pyros abgebrannt.

Am Samstag haben die Gegner der Münchner* Sicherheitskonferenz* mobil gemacht. Vom Stachus aus zogen sie über den Altstadtring zum Marienplatz. Circa 1600 Demonstranten zählte die Polizei in der Spitze. Deutlich weniger als bei der letzten Präsenzveranstaltung. 2020 waren noch etwa 3000 Menschen bei den Kundgebungen.

München: Worauf Demonstranten gegen die Siko hinweisen wollen

Zwischen Stachus und Marienplatz bilden schließlich rund 200 Menschen eine Kette. Ihr Anliegen ist klar: Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass es bei der Siko ihrer Meinung nach nicht um die Sicherheit gehe, sondern um Militarisierung, Aufrüstung und wirtschaftliche Interessen der Industriestaaten.



„Heute perfekte Show, morgen perfekter Krieg“, steht auf einem der vielen Schilder. Die Demonstranten kommen aus ganz Deutschland. Sie fordern mehr Humanität und die Beachtung der Menschenrechte. „Wir demonstrieren seit zwei Jahrzehnten gegen die Sicherheitskonferenz“, sagt Franz Haslbeck, Versammlungsleiter und Mitglied des Münchner Bundes gegen Krieg und Rassismus. Zentrale Forderung: „Die Nato sowie die Sicherheitskonferenz gehören aufgelöst“, fordert Haslbeck. „Wir brauchen Diplomatie und Deeskalation – und zwar ohne Militär.“ Im Mittelpunkt der Demonstration stand zudem der aktuelle Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Das war auch bei einer Demo am Odeonsplatz Thema.



Die Polizei*, die mit 3500 Kräften im Einsatz war, zieht ein positives Fazit. „Die Kundgebungen liefen im Grundsatz friedlich“, sagt Polizei-Pressesprecher Andreas Franken. Dennoch kam es zu ein paar Zwischenfällen. Die Beamten mussten mehrmals Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzen. Im Laufe des Samstags wurden mehrere Demonstranten festgenommen. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Ärger gab es auch auf einer Siko-unabhängigen Gedenkveranstaltung an Hanau auf dem Marienplatz. Dabei wurden mindestens drei Polizisten leicht verletzt. mtw, pp

Fetiya Schubart (42), Vorsitzende Oromo-Community, Landshut © Markus Götzfried

Das bewegt Demonstranten gegen Münchner Siko: Probleme in Äthiopien

Wir möchten auf die Oromo-Gefangenen aufmerksam machen, die in Saudi-Arabien unter menschenunwürdigen Bedingungen festsitzen. Problem: Die äthiopische Regierung will sie nicht ohne Bezahlung zurücknehmen. Fetiya Schubart (42), Vorsitzende Oromo-Community, Landshut

Lisa M. (30), Studentin aus Starnberg. © Markus Götzfried

Demo gegen Siko in München: Ich wünsche mir Frieden

Vor allem bin ich wegen der Ukraine-Russland-Krise hier und natürlich, weil sich globale Konflikte zuspitzen. Ich bin für Abrüstung und Deeskalation – weil ich mir wünsche, dass möglichst viele Menschen friedlich leben können. Lisa M. (30), Studentin aus Starnberg

Daniel R. (22), Azubi aus Hessen. © Markus Götzfried

München: Demonstriere gegen Krieg

Ich bin extra nach München angereist, weil ich gegen die drohende Kriegsgefahr demonstrieren will. Ich finde, man merkt ganz klar, dass auf einen Krieg zugehetzt wird und die Lage absichtlich eskaliert wird – vor allem von der Nato. Daniel R. (22), Azubi aus Hessen

Gabriele Gabler (67), aus Ingolstadt. © Markus Götzfried

Demonstrantin gegen Münchner Siko: Abrüstung wäre sicher und gesund

Ich glaube, dass die Sicherheitskonferenz nichts zu unserer Sicherheit beiträgt. Wenn man sich ernsthaft mit Abrüstung und diplomatischer Verständigung Mühe geben würde, wäre das für die Welt sicherer und gesünder. Gabriele Gabler (67), Pensionistin aus Ingolstadt

Horst B. (59), Großindustrieller, Schweinfurth. © Markus Götzfried

Nato erhöht Kriegsgefahr

Die Sicherheitskonferenz ist Ausdruck von imperialistischem Machtgehabe, das international herrscht. Ich bin für die Auflösung der Nato, weil das Bündnis nur dafür sorgt, dass die Kriegsgefahr noch mehr steigt. Horst B. (59), Großindustrieller, Schweinfurth

Thomas Rödl (66) aus München. © Markus Götzfried

Konferenz bitte ändern



Man sollte die Sicherheitskonferenz umfunktionieren zu einer wirklichen Friedenskonferenz, bei der es um Sicherheit für die Menschen geht und nicht um die Machtinteressen von Deutschland und den USA. Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Thomas Rödl (66) aus München

