Siko 2022 in München: Super-Polit-Promis kommen - Polizei sperrt weite Bereiche - alle Infos zum Event

Von: Tanja Kipke

Teilen

Wie bereits vor zwei Jahren findet die Münchner Sicherheitskonferenz 2022 wieder im Hotel „Bayerischer Hof“ statt. © IMAGO/Björn Trotzki

Die 58. Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 18. bis 20. Februar statt. Teilnehmer, Agenda, Corona-Regeln, Straßensperrungen, Demos: Alles Wichtige zur Siko im Überblick.

München - Trotz der Omikron-Welle treffen sich die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 in Präsenz. Im letzten Jahr hatte die Siko (nicht zu verwechseln mit der Sächsischen Impfkommission) wegen der Corona-Pandemie nur virtuell stattgefunden. Konferenzleiter Wolfgang Ischinger entschied sich jedoch diesmal für eine Präsenzveranstaltung. Unter strengen Auflagen und mit deutlich weniger Teilnehmern als sonst findet das renommierte Expertentreffen vom 18. bis 20. Februar 2022 in München statt.

Einige der wichtigsten Entscheidungsträger der Welt werden teilnehmen, um über Sicherheit, Außen- und Verteidigungspolitik zu debattieren. Wer genau kommt zur Siko? Was steht auf der Agenda? Gibt es Demos? Welche Straßen werden gesperrt? Alles Wichtige rund um die Siko 2022 finden Sie hier im Überblick.

Wann findet die Münchner Sicherheitskonferenz 2022 statt? Termin, Ort und Straßensperrungen

Seit 1963 findet die internationale Tagung jährlich statt. Dass das Event diesmal wieder in Präsenz stattfindet, begründet Ischinger mit dem enormen Bedarf an persönlichen Begegnungen in der sicherheitspolitischen Szene. „Solche Gespräche, die eigentlich zum täglichen Brot der Krisendiplomatie gehören, sind kaum möglich gewesen in den letzten zwei Jahren.“

Tagen werden die hochrangigen Teilnehmer also vom 18. bis 20. Februar im Hotel „Bayerischer Hof“ am Promenadeplatz in der Münchner Altstadt. Für die Sicherheit der Politiker sorgt ein Großaufgebot der Polizei, die Münchner müssen sich auf Straßensperrungen einstellen.

Der Sicherheitsbereich umfasst folgende Straßen (siehe Polizeigrafik):

Promenadeplatz

Kardinal-Faulhaber-Straße

Karmeliterstraße

Hartmann-Straße

sowie Teile der Pacellistraße,

Prannerstraße

und Maffeistraße

Das Sicherheitsareal um den „Bayerischen Hof“ zur Münchner Sicherheitskonferenz 2022. © Polizeipräsidium München

Lesen Sie auch Beliebter Fitnesstreff steht nach 33 Jahren vor dem Aus - kann der BA die Schließung verhindern? Das Sportstudio „Body up Fitness und Gesundheit“ muss schließen, da der Vermieter den Mietvertrag nicht verlängern möchte - helfen soll jetzt die Lokalpolitik. Beliebter Fitnesstreff steht nach 33 Jahren vor dem Aus - kann der BA die Schließung verhindern? Wohnhaus in Vollbrand ‒ Mehrstündiger Feuerwehreinsatz in Obergiesing 70 Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr haben am frühen Donnerstagmorgen über mehrere Stunden lang einen Brand in einem Obergiesinger Wohnhaus bekämpft. Wohnhaus in Vollbrand ‒ Mehrstündiger Feuerwehreinsatz in Obergiesing

Nur akkreditierte Gäste, Anwohner und Geschäftsleute haben an diesem Wochenende Zutritt zum Areal. „Infolge der Sperrung des Promenadeplatzes ab 18.02.2020, 06.00 Uhr, muss auch die Straßenbahn zwischen Karlsplatz und Maxmonument eingestellt und über den Sendlinger-Tor-Platz umgeleitet werden“, heißt es vonseiten der Polizei München.

Wer nimmt an der Sicherheitskonferenz 2022 in München teil?

An der Siko 2022 nehmen mehr als 30 Staats- und Regierungschefs, 100 Minister und Ministerinnen und die Chefs der wichtigsten internationalen Organisationen wie der UN, NATO und EU teil. Bestätigte Teilnehmer sind unter anderem:

Eröffnet wird die Konferenz von UN-Generalsekretär António Guterres , Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist ebenfalls anwesend.

, Nato-Generalsekretär ist ebenfalls anwesend. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird teilnehmen.

wird teilnehmen. China wird Ischingers Angaben zufolge von Außenminister Wang Yi vertreten. „Ob physisch oder virtuell, ist noch offen.“

vertreten. „Ob physisch oder virtuell, ist noch offen.“ EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird erwartet.

wird erwartet. Die Delegation der Bundesregierung wird von Bundeskanzler Olaf Scholz angeführt. Außenministerin Annalena Baerbock wird ebenfalls auf der Konferenz sprechen.

angeführt. Außenministerin wird ebenfalls auf der Konferenz sprechen. Die USA werden erneut mit einer besonders hochrangigen Delegation, bestehend aus VertreterInnen der Regierung und des Kongresses, vertreten sein, darunter Außenminister Antony Blinken und Vizepräsidentin Kamala Harris. Markus Söder empfängt sie am Freitag in München.

und Vizepräsidentin Markus Söder empfängt sie am Freitag in München. Ob auch der französische Präsident Emmanuel Macron nach München kommt, ist noch nicht ganz klar.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine physische Teilnahme laut Veranstalter Ischinger schon abgelehnt. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass er sich virtuell zu Wort melde. „Ich möchte Russland auf keinen Fall ausgrenzen.“ Im Hinblick auf die Debatten zum Ukraine-Konflikt bekräftigte Ischinger seine Einladung an Russland vergangenes Wochenende nochmal: „Die Chance, dass wir in München tatsächlich sinnvolle Gespräche über das Thema arrangieren können, die ist natürlich wesentlich größer, wenn ein sprechfähiger autorisierter russischer Regierungsvertreter anwesend wäre“.

Für Ischinger wird sich bei der stattfindenden Konferenz die Gelegenheit ergeben, sich von vielen Gästen persönlich zu verabschieden. Er hört auf und übergibt die Leitung an den Diplomaten Christoph Heusgen.

Video: Neuer Chef der Münchner Sicherheitskonferenz

Welche Themen stehen auf der Agenda der Münchner Sicherheitskonferenz 2022?

„Unsere Welt ist in Gefahr. Traditionelle Gewissheiten zerfallen, Bedrohungen und Verwundbarkeiten nehmen zu, und die regelbasierte Ordnung wird zunehmend angegriffen. Der Bedarf an Dialog war noch nie so groß wie heute“, wird Ischinger auf der offiziellen Seite der Münchner Sicherheitskonferenz zitiert. Die diesjährigen Themen des Hauptprogramms umfassen:

Die globalen Herausforderungen wie die Pandemie und die Klimakrise

Den Schutz der Demokratie

Die Regulierung von Technologien sowie regionale Herausforderungen wie die Wiederbelebung des transatlantischen Bündnisses

Die wachsenden Spannungen in Osteuropa und die Lage in einigen der dramatischsten Konfliktzonen der Welt

Der letzte Tag der Konferenz sei laut Pressemitteilung „der Europäischen Union und der Frage gewidmet, wie sie zur Bewältigung all dieser Herausforderungen beitragen kann (und muss)“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Umfangreiches Corona-Konzept auf der Siko 2022 in München

Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz unterliegt angesichts der Corona-Lage einem detaillierten Hygiene- und Schutzkonzept. Die wichtigsten Regeln erklärte der CEO Benedikt Franke gegenüber der Bild. Ein Überblick:

Teilnehmer benötigen einen vollständigen Impfschutz und werden täglich via PCR-Test getestet.

und werden täglich via getestet. Alles wird im Hotel stattfinden, es gibt keine anderen Veranstaltungsorte.

Die Regierungschefs dürfen nur zwei Begleitpersonen mitnehmen, vor Corona waren es bis zu 60.

Ein Pressezentrum mit Platz für bis zu 1500 Journalisten wird es nicht geben.

Für alle Teilnehmer gibt es extra für den Anlass angefertigte FFP2-Masken mit Farbkonzept . „Die Teilnehmer müssen die Masken alle paar Stunden wechseln, für jede Farbe gibt es einen Zeit-Slot“, erklärt Franke.

. „Die Teilnehmer müssen die Masken alle paar Stunden wechseln, für jede Farbe gibt es einen Zeit-Slot“, erklärt Franke. Im Falle eines positiven Falles habe man vorgesorgt: „In einer mit den Behörden abgestimmten Location haben wir Quarantäne-Zimmer gemietet.“

Siko 2022 in München: Geplante Demos und Verkehrsbehinderungen

Bereits in den letzten Jahren haben Aktivisten am Rande der Sicherheitskonferenz demonstriert. Auch diesmal sind wieder eine Kundgebungen geplant. Laut Polizei finden am Freitag und am Samstag zahlreiche Veranstaltungen, sowie eine Vielzahl von stationären und sich fortbewegenden Versammlungen in der Innenstadt statt. Hierbei ist mit Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich zu rechnen.

Für die Demo am Samstag ist folgender Zugweg geplant: Karlsplatz, Lenbachplatz, Platz der Opfer des Nationalsozialismus, Brienner Straße, Odeonsplatz, Residenzstraße, Dienerstraße, Marienplatz. Die Schlusskundgebung ist ab 15 Uhr am Marienplatz vorgesehen.

Am Wochenende vom 18. bis 20. Februar 2022 ist in München demnach einiges los, die Ergebnisse der Beratungen der Teilnehmer werden - vor allem im Hinblick auf die Ukraine-Krise - mit Spannung erwartet. (tkip)