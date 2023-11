Sie zockten die Menschen in Deutschland ab: Sieben falsche Polizisten in Beirut festgenommen

Von: Nadja Hoffmann

Von der Polizei in Beirut veröffentlicht: Die sieben Festgenommenen, die in U-Haft sitzen. © X/Lebanese Internal Security Forces

Erfolg für die Ermittler der AG Phänomene: Zusammen mit der Polizei im Libanon konnte ein kriminelles Callcenter in Beirut hochgenommen werden.

Bislang galt: Für die fiesen Schockanrufe, bei denen Münchner Bürger um Millionen gebracht werden, sind kriminelle Familien-Clans in Polen verantwortlich. Falsche Polizisten sitzen in der Regel in türkischen Callcentern. Doch nun muss der Radius neu gezogen werden. Das zeigte sich beim neuesten Schlag der Münchner Polizei gegen die Telefon-Trickbetrüger: Die Festnahmen fanden nämlich im Nahen Osten, konkret im Libanon, statt. In Beirut klickten bei neun falschen Polizisten die Handschellen. Sieben Männer sitzen in U-Haft, zwei von ihnen stammen aus Bremen. Die Fäden bei diesen Ermittlungen liefen an der Isar zusammen. Entsprechend spricht Hans-Peter Chloupek, Leiter der bislang zuständigen AG Phänomene, von einem „bedeutenden Erfolg“ für das Präsidium. Staatsanwalt Kai Gräber wird deutlicher. Die Festnahmen seien ein klares Signal an die Hintermänner des organisierten Trickbetrugs. „Egal, wo sie hingehen. Egal, wo sie sich verstecken“: Der lange Arm der Münchner Ermittlungsbehörden wird sie auch dort finden. Selbst wenn es sich um einen anderen Kontinent handelt.

Die Zusammenarbeit mit dem Libanon lief gut

Seinen Anfang hat der neueste Erfolg der AG Phänomen aber in München genommen, wie Vize-Leiterin Désirée Schelshorn bei einem Pressetermin erklärte. Im Juni 2022 wurde in der Landeshauptstadt bei einem versuchten Trickbetrug eine Abholerin festgenommen. Sie brachte die Ermittler auf die Spur eines Callcenters im türkischen Mersin. Dort hatte ein sogenannter Keiler aus München beim Geldeintreiben wohl 10 000 Euro unterschlagen. Als Keiler gelten die Männer, die ihre Opfer in stundenlangen Telefonaten zur Herausgabe von Gold und Geld bringen. Die Folge des Betrugs: „Die Mutter des Keilers wurde in München massiv bedroht“, beschreibt Schelshorn. So sehr, dass die Frau die Polizei einschaltete. Es zeigte sich: Der Bedroher hatte Verbindungen nach Bremen, dort ging es sogar um einen Mordauftrag. Es zeigte sich aber auch: Einer der Männer, die beobachtet wurden, stieg in ein Flugzeug nach Beirut. „Zunächst dachten wir, dass unsere Ermittlungen nun enden“, erklärt Schelshorn mit Blick auf den Staat mit seiner instabilen politischen Lage. Aber: Die Münchner Polizei bekam beste Unterstützung. Nach vier Wochen Austausch gab es drei Durchsuchungsaktionen in Beirut. Am 18. September folgten dort die Festnahmen. Die Behörden gehen davon aus, dass das Callcenter der Knotenpunkt des Netzwerks im Libanon ist, es aber weitere Standorte gibt. Laut Chloupek laufen die Ermittlungen weiter. Rund 40 Opfer sind in Deutschland bekannt, einige stammen aus Bayern.