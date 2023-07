Sie zockten Senioren in Österreich ab: Vier falsche Polizisten aus München gefasst

Von: Nadja Hoffmann

Bei vier Betrügern aus München klickten die Handschellen. © Uli Deck/DPA

Sie wollte an das Geld von gutgläubigen Senioren: Die Polizei hat vier Betrüger verhaftet, die mit Callcentern in der Türkei zusammenarbeiten. Die falschen Polizisten lebten in Bayern.

München – Die AG Phänome der Münchner Polizei, die falsche Polizisten und Schockanrufer jagt, verbucht den nächsten Erfolg. In Zusammenarbeit mit den Kollegen in Österreich wurden vier Betrüger, die in München leben, festgenommen. Sie hatten versucht, Seniorinnen in Graz um ihr Erspartes zu bringen.

Betrugsversuche über 20 Jahre her: Täter nach Österreich ausgeliefert und in Polen festgenommen

Laut Präsidium kam es im Dezember 2002 zu den Betrugsversuchen. Die 72- und 73-jährigen Frauen hatten die Masche aber durchschaut und Anzeige in der Steiermark erstellt. Das brachte die Ermittler auf zwei Abholer. Ein Münchner (21) wurde auf frischer Tat in Graz geschnappt, bei einem 24-Jährigen klickten in München die Handschellen.

Er wurde nach Österreich ausgeliefert. Am Donnerstag gab es dann zwei weitere Festnahmen im Westend und in Neuperlach. Dort wurde Abholer und ein Logistiker, beide 26 Jahre alt, festgenommen. Klar ist, sie arbeiten mit Callcentern in Türkei zusammen. Wie, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Erst im Juni wurde bekannt, dass der Münchner Polizei um den Chef-Ermittler Hans-Peter Chloupek ein großer Schlag gegen Schockanrufer gelungen ist. Nach intensiver Zusammenarbeit konnten sieben Betrüger in Polen festgenommen werden.

