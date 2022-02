Siko: Innenstadt wird zur Festung - 3500 Polizisten im Einsatz

Von: Phillip Plesch

Nach einem Jahr Pause kommen die Spitzenpolitiker heuer wie 2020 wieder zum Bayerischen Hof. © Felix Hörhager

Am Freitag beginnt die 58. Münchner Sicherheitskonferenz. 3500 Polizisten sind im Einsatz. Die Bevölkerung muss mit Beeinträchtigungen rechnen.

Ein Jahr war Pause, doch dieses Wochenende kehrt die politische Prominenz wieder nach München zurück. Im Bayerischen Hof steigt die 58. Münchner Sicherheitskonferenz. 2021 hatte sie pandemiebedingt nur virtuell stattgefunden. Laut Organisatoren nehmen 35 Staats- und Regierungschefs, rund hundert Minister sowie die Spitzen von UNO, Nato und EU teil. Die Sicherheitsvorkehrungen sind groß. Das hat auch Folgen für die Münchner.

Wie gewohnt wird um den Bayerischen Hof ein Sicherheitsbereich errichtet. Das heißt:

Promenadeplatz,

Kardinal-Faulhaber-Straße,

Karmeliterstraße,

Prannerstraße

und Hartmannstraße sind vollständig gesperrt,

Pacellistraße und Maffeistraße teilweise.

Die Tramlinien 19 und 21 müssen daher umgeleitet werden.

Zusätzlich werden von der Polizei zahlreiche Halteverbotszonen eingerichtet. „Der Einkaufsbummel in der Stadt ist problemlos möglich“, sagt Münchens Polizeivizepräsident und Gesamteinsatzleiter Michael Dibowski. Er bittet aber darum, den ÖPNV zu nutzen und nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen.

Sicherheitskonferenz in München: Polit-Prominenz kommt im Bayerischen Hof zusammen

Um alle Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind am kommenden Wochenende rund 3500 Polizisten im Einsatz. Die Münchner Beamten bekommen Unterstützung aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Die erhöht ihrerseits selbst die Präsenz an Bahnhöfen - neben dem Hauptbahnhof vor allem an Stachus und Marienplatz. Zu Schwerpunktzeiten werden 300 Beamte eingesetzt.

Das Aufgebot verwundert nicht. Schließlich haben beispielsweise mit Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ziemlich bekannte Gesichter ihr Kommen angekündigt. UN-Generalsekretär António Guterres wird das dreitägige Treffen eröffnen. Russland hat sich nach aktuellem Stand dagegen entschieden, einen Vertreter in die Landeshauptstadt zu schicken.

Ein weiterer Grund für das große Polizeiaufkommen sind die angemeldeten Demos, die man von den zurückliegenden Konferenzen bereits kennt. Für Freitag ist zum Beispiel ein Demozug mit 700 Teilnehmern angemeldet, der am Wittelsbacher Platz beginnt und endet. Am Samstag zieht laut KVR das Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz vom Karlsplatz zum Marienplatz. 800 Teilnehmer sind angemeldet. Es wird also eng im Zentrum unserer Stadt.

Alle News zur Siko 2022 in München lesen Sie in unserem Ticker.