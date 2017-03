Michelangelos Sixtinische Kapelle bestaunen - in München!

Die Fresken und Gemälde des Künstlers Michelangelo sind weltberühmt. Nun können Sie in München Nachbauten der Kunstwerke in Originalgröße bewundern.

Der Maler Michelangelo arbeitete vier Jahre lang in 22 Metern Höhe an einem der bekanntesten Kunstwerke der Menschheit - den Fresken in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Nun eröffnet am 7. April 2017 eine Ausstellung, welche Nachbauten dieser Werke zeigt, und zwar mitten in München, in der Alten Bayerischen Staatsbank gegenüber von den "Fünf Höfen".

Ausstellung: "Michelangelos Sixtinische Kapelle" ab April in München

+ © Giobeau Productions Zu sehen sind 34 Nachbildungen der Fresken in Originalgröße. Nach Ausstellungen in Montreal, Dallas und Wien sind die Bilder nun auch in München zu bewundern. An allen bisherigen Orten waren die Werke, aufgenommen vom Wiener Meisterfotografen Erich Lessing, ein echter Besuchermagnet. Die Repliken werden von den Brüdern Gabriel und Beau Ioana von Globeau Productions ausgestellt und mit freundlicher Unterstützung der Stadtsparkasse München und der LV 1871 Lebensversicherung präsentiert. Schirmherr der Ausstellung "Michelangelos Sixtinische Kapelle" ist OB Dieter Reiter.

Für mehr als drei Monate, vom 7. April bis zum 9. Juli, ist diese weltweit einzigartige Ausstellung geöffnet. Öffnungszeiten sind täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr. Tickets für Erwachsene kosten 19,50 Euro, für Kinder 9,50 Euro. Ermäßigte Tickets gibt es für Gruppen und Familien. Die Ausstellung finden Sie auch bei Facebook.

Hier erfahren Sie mehr über die Ausstellung "Michelangelos Sixtinische Kapelle"