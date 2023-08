Skandal in Arztpraxis: Mann klaute Handy aus dem Sprechzimmer - Ärztin sollte für 350 Euro es zurückkaufen

Von: Andreas Thieme

Teilen

Kenan I. (44) wurde vom Amtsgericht verurteilt © SIGI JANTZ

Dreiste Aktion eines Münchner Patienten: Er klaute das Handy seiner Ärztin aus deren Sprechzimmer - später wollte er es ihr gegen einen „Finderlohn“ wieder verkaufen. Am Amtsgericht kassierte der Dieb dafür eine monatelange Strafe.

München - „So etwas habe ich bisher auch noch nie erlebt“, sagt Ärztin Maria P. (Name geändert). Im Münchner Norden betreibt sie eine Praxis, in der sich im Dezember 2022 ein recht dreister Patient breitgemacht hatte. Zur Behandlung eigentlich in ihren Sprechzimmer, klaute Kenan I. (44) dort einfach das Handy der Ärztin - vergebens suchte die Münchner Mediziner danach.

Doch ihr Gespür trügte Maria P. nicht: Sie vermutete bereits, dass der Angeschuldigte „das Handy entwendet haben könnte, begab sich zu dessen Anschrift und bot ihm in einem Schreiben einen Finderlohn in Höhe von 200,00 EUR gegen die Rückgabe ihres IPhones an“, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft München I.

Doch daraufhin schrieb Kenan I eine E-Mail an die Arztpraxis, „in der er vortäuschte, dass das Handy von seiner Freundin zuvor im Schnee aufgefunden worden sei und dass er es gegen Zahlung eines Finderlohns von 300 bis 350 EUR zurückgeben würde“, so die Anklage weiter. „Er ging dabei davon aus, dass die Geschädigte ihm im Glauben, das Handy sei tatsächlich gefunden worden, den Finderlohn auszahlen würde.“

München: Patient zockte Ärztin mit Handy-Masche ab - Amtsgericht verurteilt ihn zu sechs Monaten

Zwei Tage später kam es dann zum Wiedersehen zwischen Dieb und Ärztin: Kenan I. begab sich in deren Praxis und händigte ihr das Telefon aus - 200 Euro Finderlohn nahm der dafür mit. Eine mehr als dreiste Aktion! Denn auf das Geld hatte Kenan I. natürlich keinen Anspruch. Am Amtsgericht wurde ihm nun der Prozess gemacht.

Ergebnis: „Der Angeklagte wurde wegen Diebstahl in Tatmehrheit mit versuchtem Betrug schuldig gesprochen und zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt“, sagt Sprecher Martin Swoboda auf Anfrage. „Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.“