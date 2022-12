Ab diesem Wochenende: Sibirische Kälte und saftig Schneefall in München - und kein Ende in Sicht

Von: Lucas Sauter-Orengo, Lukas Schierlinger

Selbst in München soll am Wochenende reichlich Schnee fallen. Die aktuelle Wetter-Prognose für Oberbayern verheißt einen fulminanten Wintereinbruch.

Update vom 8. Dezember, 9.15 Uhr: „Wir rutschen in den Dauerfrostbereich, und das mitten in der Energiekrise“, beginnt Meteorologe Dominik Jung sein aktuellstes Wetter-Video mit Blick auf die frostigen Karten. Seit einigen Tagen schon deuten viele Modelle auf einen markanten Wintereinbruch hin, wie man ihn wohl zuletzt selten erleben durfte, doch diesmal handelt es sich wohl nicht um eine „Winter-Möhre“. Münchner müssen sich auf bitterkalte Temperaturen und Schnee einstellen.

Heftiger Winter-Einbruch kommt jetzt: Dauerschneefall und sibirische Temperaturen

Ab diesem Wochenende kommt der Winter also in die Landeshauptstadt (und auch in den Rest Deutschlands). Am Samstag soll es den ganzen Tag über schneien, mehrere Zentimeter Neuschnee sind zu erwarten. Auch am Sonntag soll hier und da Schnee vom Himmel fallen. Und dann kommt die beißende Kälte: Wetteronline berechnet aktuell minus zwölf Grad in der Nacht auf Montag. Wer gedacht hat, das war es dann, liegt falsch. Auch in einigen Tagen bleibt es im Dauerfrost samt regelmäßigem Schneefall. Also, gut einpacken und vor allem: den Winter genießen.

Ein markanter Wintereinbruch steht ins Haus. © Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Update vom 8. Dezember, 12.23 Uhr: Da bahnt sich etwas an: Die Wettermodelle weichen nicht von ihrem Trend ab, dass ein markanter Winter-Einbruch in Richtung Deutschland kommt. Auch in München werden jede Menge Schnee und bitterkalte Temperaturen erwartet. Ab dem morgigen Freitag, den 9. Dezember, müssen sich Münchner auf Dauerfrost einstellen. In den Nächten der kommenden Tage sollen laut wetteronline die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad fallen. Dazu soll es nach aktuellem Stand der Dinge besonders am Wochenende immer wieder schneien.

In München hält der Winter bald Einzug. © Haag

Schneebombe und massiver Wintereinbruch in München? Vorhersage mit klarem Trend

Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärt, dass bis zum kommenden Dienstag mit bis zu 13 Zentimetern Neuschnee in München gerechnet werden muss. Wie das Portal wetteronline prognostiziert, ist mit Temperaturen über null Grad in den kommenden zehn Tagen nicht zu rechnen. Damit dürfte klar sein: Ein markanter Winter-Einbruch in München ist sicher.

Erstmeldung vom 7. Dezember

München - Jetzt wird‘s ernst, die Wochenendprognose klingt immer belastbarer. Schenkt man ihr Glauben, zieht ab Freitag der Winter in Oberbayern ein – die Bewohner Münchens sollten demnach die Schneeschaufel parat halten.

Wetter-News für München und Oberbayern: Jetzt kommt der Winter

Am Mittwoch und Donnerstag sinken die Temperaturen zunächst, laut wetteronline in der Nacht auch unter die Null-Grad-Grenze. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits vor gefrierender Nässe.

Am Freitag fallen laut aktueller Prognose immer wieder Flocken in der Landeshauptstadt, Samstag und Sonntag geht‘s dann offenbar so richtig los. Schneemengen bis zu fünf (Samstag) und zehn Zentimeter (Sonntag) kündigt wetteronline an.

Aktuelle Wetter-Prognose: Arktische Temperaturen in München bahnen sich an

Wintersport-Freunde aus Oberbayern könnten womöglich in Kürze ihren Saisonauftakt feiern. „Wenn die Wetterprognosen nur halbwegs stimmen, dann klappt es mit dem Saisonstart am Sudelfeld locker“, lässt sich etwa dem Schneebericht für Bayrischzell entnehmen, „mit ein bisschen Flockenglück könnte sogar die Langlaufsaison eher starten“. Vielleicht schon zum Start in die neue Woche?

Auch der gerät laut aktueller Prognose schneereich und äußerst frisch. Wie wetteronline vermeldet, könnten die Temperaturen in München nachts auf bis zu minus neun Grad sinken.