ŠKODA KAMIQ – der ideale Begleiter für den Großstadtdschungel.

ŠKODA KAMIQ – der ideale Begleiter für den Großstadtdschungel. © ŠKODA

Der ŠKODA KAMIQ Ambition ab 199 Euro1

Der City-SUV von ŠKODA ist da! Agil wie ein Kompakter und komfortabel wie ein SUV ist er der ideale Begleiter für den Großstadtdschungel. Überzeugen Sie sich selbst. Zum Beispiel von Frontradar mit City-Notbremsfunktion und vorausschauendem Fußgängerschutz, zweigeteilte Hauptscheinwerfer, Spurhalteassistent und moderne Konnektivitätslösungen sind schon serienmäßig mit an Bord. Sie möchten ein stylishes Extra? Wie wäre es mit dem optional verfügbaren Digital Cockpit Plus? Der ŠKODA KAMIQ passt ganz einfach zu allen, die wissen, was sie wollen. Jetzt bereits ab 199,- Euro monatlich1.

Im KAMIQ werden Sie sich sofort wie in Ihren eigenen vier Wänden fühlen – auch weit weg von zu Hause. Denn das Interieur, das dem Design des Exterieurs in Sachen Selbstbewusstsein und Funktionalität in nichts nachsteht, punktet mit einem großzügigen Platzangebot, hochwertigen Materialien und modernster digitaler Technologie.

Das Innere des KAMIQ steht seinem äußeren Erscheinungsbild in Sachen Selbstvertrauen und Funktionalität in nichts nach. Der KAMIQ bietet hier außergewöhnlich viel Platz, hochwertige Materialien mit attraktivem Dekor und modernste Digitaltechnik. Das optionale Navigationssystem Amundsen mit 9,2“-Display ist oben an der Armaturentafel angebracht – im direkten Sichtfeld des Fahrers.

Der KAMIQ ist so intelligent gestaltet, dass Sie immer stressfrei und komfortabel an Ihr Ziel kommen. Dank des flexiblen Innenraums passt dabei jedes noch so große Gepäckstück in den Kofferraum – und jedes kleinste Detail findet seinen festen Platz.

Die Heckklappe des KAMIQ öffnet und schließt sich auf Knopfdruck per Fernbedienung oder über eine Taste in der Fahrertür – besonders praktisch bei schlechtem Wetter. Außerdem können Sie die Höhe der Klappe in geöffneter Position nach Bedarf einstellen. Auch an der Heckklappe selbst befindet sich eine Taste zum Schließen.

Landsbergerstraße 230: 089-897029-2391

Auto & Service PIA GmbH

München West

Landsberger Straße 230

80687 München

Meglingerstraße 8: 089-748870-2263

Auto & Service PIA GmbH

München Süd

Meglingerstraße 8

81477 München

Frankfurter Ring: 089-323706-2171

Auto & Service PIA GmbH

München Nord

Frankfurter Ring 218

80807 München

Schatzbogen: 089-420796-0

Auto & Service PIA GmbH

München Ost

Schatzbogen 37

81829 München

1) Beispielrechnung für den ŠKODA KAMIQ (BENZIN), 1,0 TSI 70 kW 5-Gang; Fahrzeugpreis: 25.020,00 €; Sonderzahlung: 1.958,56 €; Laufzeit 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; 48 monatliche Leasingraten à 199,00 €