In der Maxvorstadt: Toilette steht mitten auf dem Gehweg - „500 Euro warm“

Von: Linus Prien

Teilen

Toilette mitten in Maxvorstadt © Jodel-Screenshot

Ein Jodel-Nutzer hat einen skurrilen Fund auf der Social-Media-Plattform gepostet. In der Maxvorstadt stand auf dem Bürgersteig eine Toilette. Wie sie dort hinkam, ist nicht bekannt.

München - Mal kommt es vor, dass man über die Straße läuft und etwas sieht, worüber man sich wundert. Das ist einem Jodel-Nutzer in der Maxvorstadt zweifelsohne passiert. Beim Spazieren durch die Münchner Innenstadt sah der Jodel-Nutzer eine Toilette, die mitten auf dem Bürgersteig stand. Im Anschluss nahm er dies zum Anlass, um seinen Fund auf der Social-Media-Plattform zu teilen.

Toilette mitten in Maxvorstadt © Jodel-Screenshot

Toilette auf dem Bürgersteig: Jodel-Post sorgt für Aufsehen

Der Jodel-Post war mit der dem Kommentar „Endlich öffentliche Toiletten in der Maxvorstadt“ versehen. Ein weiterer Kommentar lautet „500 warm“, in Anlehnung an die hohen Mietpreise in München. Wessen Toilette auf dem Bürgersteig in der Münchner Innenstadt stand, ist nicht klar. Genauso wenig weiß man, wie die Toilette aus einem Haus auf den Bürgersteig gelangt ist. Die Plattform wird vor allem von jungen Menschen verwendet, unter anderem um Entdeckungen aus dem Alltag zu teilen. (lp)