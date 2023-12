Schnee-Chaos bringt Münchens Taxifahrer an ihre Grenzen – „So etwas habe ich in 24 Jahren nicht erlebt“

Von: Nina Bautz

Thomas Kroker berichtet von turbulenten Tagen. © Schlaf/Imago

Wenn der öffentliche Verkehr zusammenbricht oder streikt, profitieren die Taxi-Unternehmen. Wir haben mit dem Vorstand der Taxi-München eG, Thomas Kroker, über die außergewöhnlichen Tage gesprochen.

Herr Kroker, erst das Schnee-Chaos, jetzt der Bahnstreik. Ihr Unternehmen kann gerade nicht über mangelnde Arbeit klagen, oder?

Thomas Kroker: Nein, das können wir wirklich nicht. Ich bin seit 24 Jahren in der Firma – aber so etwas wie vergangenes Wochenende habe ich noch nie erlebt.

Wie war die Nachfrage?

Wir hatten am Samstag bestimmt 30 bis 40 Mal so viele Anfragen wie gewöhnlich. Am Hauptbahnhof warteten zeitweise Trauben von 200 Menschen. Wir haben alle verfügbaren Wagen in den Einsatz geschickt und die Taxizentrale mit Mitarbeitern aus dem Homeoffice verstärkt. Wir haben alles gegeben – aber irgendwann waren wir einfach am Limit.

Schnee-Chaos in München: Vor allem alte und kranke Menschen rufen ein Taxi

Wer hat die Taxen hauptsächlich genutzt?

Viele Ältere und Kranke. Das war eine Herausforderung bezüglich der Sicherheit, wenn diese Kunden bei Schnee und Eis aus- und einsteigen mussten. Die meistgefahrene Strecke war nach Nürnberg, weil dort Züge fuhren. Zwischen 400 und 500 Fahrten. Oft waren wir im Auftrag der Bahn unterwegs, weil Kunden einen Voucher hatten.

Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie beim Bahnstreik?

Da wird es rund um die Bahnhöfe bestimmt voll. Aber es wird nicht so extrem. Das Schnee-Chaos hat fast alle Münchner betroffen, der Streik betrifft vorrangig die Reisenden.

„Dennoch sind wir weit weg vom Niveau vor Corona“

Dennoch scheint das Taxigewerbe der Gewinner dieser Tage zu sein.

Natürlich machen wir gerade ein gutes Geschäft. Das ist ein großes Umsatz-Plus, das wir da mitnehmen. Dazu kommen noch die Weihnachtsfeiern, die vor allem unter der Woche auffallen. Dennoch sind wir weit weg vom Niveau von vor Corona, wir machen nur noch etwa 75 bis 80 Prozent des Umsatzes. Da tun solche intensiven Tage wie gerade schon gut, wo man wieder mehr reinholt.

Seit 1. September gibt es Fixpreise für Münchner Kunden bei vorbestellten Fahrten. Auch um gegenüber Konkurrenten wie Uber aufzuholen?

Das kommt richtig gut an bei den Kunden. Langsam bekommen wir auch mehr Buchungen. Aber das ist ein schleppender Prozess.

