So fahren U-Bahn, Bus und Tram an Weihnachten und Silvester

MVG

+ © dpa Jahreswechsel 2015 - München - Blick vom Olympiaturm © dpa

München - Mit dichterem Takt und längeren Fahrzeiten sorgt die MVG dafür, dass Nachtschwärmer an Weihnachten und Silvester mobil sind. Die Fahrplan-Extras im Überblick:

Weihnachten

In der Nacht von Freitag, 23.12. auf Samstag, 24.12. sowie in den zwei darauffolgenden Weihnachtsnächten fahren Tram, U-Bahn und bus wie folgt:

Alle Nacht-Tram-Linien (N16, N19, N20, N27) fahren alle halbe Stunde.

Die Nacht-Bus-Linien N40, N41, N43, N44, N45, N72, N74 und N75 bis N79 kommen ebenfalls alle 30 Minuten, der N40 im 15-Minuten-Takt (N80/N81 stündlich). 

Die U-Bahn bleibt in diesen drei Nächten jeweils eine Stunde länger in Betrieb, also bis ca. 2.30 Uhr.

Silvesternacht

Busse und Bahnen fahren im 15-/20-Minuten-Takt. 

In der Nacht von Freitag, 30.12. auf Samstag, 31.12. kommen die MVG-Nachtlinien bei Bus und Tram erneut im dichten Wochenend-Takt; die U-Bahn fährt eine Stunde länger als sonst, bis ca. 2.30 Uhr.

In der Silvesternacht wird das Angebot zusätzlich verdichtet:

Die U-Bahn bleibt durchgehend in Betrieb. Auf allen Linien verkehren die Züge nach Mitternacht im 20-Minuten-Takt, im Innenstadtbereich zeitweise alle 10 Minuten. Die U6 Fröttmaning – Garching kommt alle 40 Minuten.

Die Nacht-Bus und Nacht-Tram-Linien fahren in der Silvesternacht die ganze Nacht hindurch alle 15 Minuten (N80/81 stündlich).

Wegen Silvesterfeierlichkeiten am Friedensengel und Europaplatz muss der StadtBus 100 (MVG Museenlinie) am Samstag, 31. Dezember von ca. 23 Uhr bis Betriebsschluss in diesem Bereich umgeleitet werden. In Fahrtrichtung Ostbahn-hof kommt es deswegen auch zu Änderungen bei den Haltestellen Reitmorstra-ße/Sammlung Schack und Friedensengel/Villa Stuck. Beide werden um einige Meter verlegt. Die MVG macht ihre Fahrgäste mit Aushängen darauf aufmerksam.

mm/tz