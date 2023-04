So wirkt die Strompreisbremse in München: Jetzt kommt die Rechnung

Von: Julian Limmer

Teilen

An bisher 123 000 SMW-Kunden gingen Briefe zur Preisbremse bisher © Panther Media GmbH

Die Stadtwerke München haben Briefe zur Strompreisbremse an bisher rund 123 000 Kunden versendet. Darauf vermerkt: die Entlastungen und neuen Abschläge für die Haushalte. So lesen Sie das Schreiben.

Wegen des Ukrainekriegs explodierten die Strompreise. Die Preisbremse der Bundesregierung soll diese enorme Belastung nun abfedern. Seit März ist sie in Kraft – und sie gilt rückwirkend auch für die Monate Januar und Februar 2023. Durch die Preisbremse sollen Verbraucher für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs nur noch maximal 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlen müssen.

Doch bisher wussten die meisten SWM-Kunden nicht, wie sich das konkret für sie auswirkt. Im März hatten die SWM weder Abschläge abgebucht noch Informationen über die Entlastungen mitgeteilt. Denn das Gesetz musste extrem kurzfristig umgesetzt werden. Doch nun ist die Post zur Preisbremse in den Briefkästen. Unsere Zeitung erklärt anhand eines Beispiels die wichtigsten Zahlen in dem Schreiben.

Auf diesem Schreiben der SMW finden sie die Entlastungen und Abschläge durch die Strompreisbremse © privat

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

Strompreisbremse für Münchner Haushalte: Was ist der Entlastungsbetrag?

Der Entlastungsbetrag ist die Summe, die Kunden aufgrund der Strompreisbremse weniger zahlen müssen – gerechnet aufs Jahr. Bei diesem Geld handelt sich um einen staatlichen Zuschuss. In unserem Beispiel beträgt er 369,21 Euro. Der Betrag ist für jede Rechnung individuell. Die Stadtwerke teilen die Entlastung auf die Monate auf – so verringert sich der monatliche Abschlag.

Im Beispiel beträgt die Entlastung für die Monate Januar bis September rund 33 Euro. Das heißt: Ohne Strompreisbremse wäre für die vierköpfige Familie eigentlich ein Abschlag von 162 Euro pro Monat fällig geworden. Durch den Entlastungsbetrag verringert sich dieser auf 129 –Euro. Eine Frage bleibt: 369,21 Euro – aufgeteilt auf zwölf Monate – ergibt nicht 33, sondern knapp 31 Euro. Grund: Der Abrechnungszeitraum der Familie läuft von September bis September. Dadurch ergibt sich eine Verteilung des Entlastungsbetrags.

Wieso entfällt der Abschlag für für den März im Beispiel?

Im Beispiel entfällt die Zahlung im März komplett. Das liegt daran, dass Kunden bis einschließlich März noch ihre alten Abschläge ohne Preisbremse hätten zahlen müssen. Im Beispiel waren das 95 Euro (noch der Vorjahres-Wert ohne selbstveranlasste Erhöhung). Weil die Preisbremse rückwirkend greift, verzichten die SWM im März auf die Abbuchung. Es werden somit die Teile des Entlastungsbetrags (siehe links) für die ersten drei Monate verrechnet.

Im Beispiel wird der Kunde durch die Preisbremse um 33 Euro pro Monat entlastet. Da er diese Entlastung bis März nicht erhalten hatte, schulden ihm die SWM 99 Euro. Um das auszugleichen, entfiel die (alte) Abbuchung von 95 Euro im März. Den Rest von vier Euro erhält der Kunde bei der Jahresabrechnung. Achtung! Nicht bei jedem steht eine Null im März – das hängt von der Höhe der Abschläge ab.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.