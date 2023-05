„Keine Wurst, kein Fleisch, kein Fisch in Münchner Kitas“: Stadt widerspricht Söder-Aussage

Von: Tanja Kipke

Söder sorgt mit einer Aussage zum Speiseplan in Münchner Kitas für Aufsehen. © Peter Kneffel/Waltraud Grubitzsch/dpa

Markus Söder sorgt derzeit mit einer Aussage in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ für Aufsehen. Die Stadt München korrigiert den Ministerpräsidenten.

München – Anfang Januar kursierten Medienberichte, in denen es hieß, die Stadt München hätte in Kitas Fisch vom Speiseplan gestrichen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte das Bildungsreferat, was wirklich hinter dem Beschluss steckt. In Zukunft werde man auf Fisch und Fischprodukte im Tiefkühlangebot verzichten, die Kindergartenkinder werden also durchaus weniger Fisch vertilgen als vorher, komplett verschwinden vom Speiseplan werden Fischgerichte allerdings nicht.

„Die Kitas können im Rahmen des Frischkost-Angebots bei Bedarf auch weiterhin ein selbst zubereitetes Fischgericht anbieten, es findet sich lediglich im vorproduzierten Tiefkühlangebot kein Fisch mehr“, schrieb uns das Bildungsreferat damals.

Söder in Lanz-Show: „Grünen haben in Kitas durchgesetzt, dass kein Fleisch, kein Fisch ...“

Markus Söder (CSU) behaupte am 2. Mai in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ jedoch genau das Gegenteil. Mit einer Aussage über den Speiseplan in Münchens Kitas sorgte er für Aufsehen. „In Münchner Kitas haben die Grünen durchgesetzt, dass keine Wurst, kein Fleisch, kein Fisch mehr angeboten wird“, erklärte er dem Moderator. Wurst und Fleisch vom Speiseplan zu streichen, davon war in der damaligen Debatte Anfang des Jahres generell nie die Rede gewesen.

Laut BR würden in 290 der 430 städtischen Kitas in München durch die neue Regelung keine Fischmahlzeiten mehr im Verpflegungssystem „Cook & Freeze“ angeboten. „Aufgrund der Überfischung sowie der Belastung von Fisch mit Schwermetallen und Mikroplastik war abzuwägen, inwieweit Meeresfisch weiterhin angeboten werden sollte“, erklärte eine Sprecherin des Bildungsreferats auf Anfrage damals. Über den genauen Speiseplan entscheide sowieso immer die jeweilige Kita-Leitung selbst, Fischgerichte als Frischkost könne den Kindern weiterhin angeboten werden. (tkip)

