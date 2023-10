Habenschaden freut sich über Grünen-Ergebnis – OB Reiter sieht „sehr schwaches Ergebnis für SPD“

Von: Lucas Sauter Orengo, Lukas Schierlinger

Bayern hat einen neuen Landtag gewählt. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gehen in München die Grünen als Sieger hervor. Alle zur Wahl lesen Sie hier im Ticker.

Die Bayern haben gewählt. In München gehen die Grünen als Wahlsieger hervor.

Landtagswahl überregional : Unser großes, redaktionsübergreifendes Team an Autoren, Datenjournalisten und Reportern berichtet live aus ganz Bayern zur Landtagswahl.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus München. Am Montagmorgen nach der Wahl finden Sie darin die wichtigsten Themen zur Landtagswahl auf einem Blick.

Update, 12.40 Uhr: Während die Grünen nach dem Ausgang der Landtagswahl in Bayern Grund zur Freude haben, schaut die SPD wohl mit einem weinenden Auge auf die Ergebnisse. Der Oberbürgermeister der Stadt München, Dieter Reiter, meint: „Leider ist das auch für München ein sehr schwaches Ergebnis für die SPD. Es ist nicht gelungen, die Kernfrage der Münchnerinnen und Münchner zu beantworten: Warum soll ich SPD wählen? Dazu gehört es, eine eigenständige profilbildende Politik zu machen und die auch glaubhaft nach außen zu kommunizieren. Das muss ab sofort unsere Hauptaufgabe sein.“

Update, 11.45 Uhr: Nach dem sehr guten Ergebnis der Grünen in München äußert sich nun die zweite Bürgermeisterin der Landeshauptstadt, Katrin Habenschaden. „Angesichts der bundespolitischen Großwetterlage ist das ein großer Erfolg, der zeigt, dass wir die richtigen Themen ansprechen“, sagt die Grüne. „Verkehrswende, Klimaschutz, bezahlbares Wohnen und besonders das Einstehen für eine weltoffene und vielfältige Stadtgesellschaft. Es freut mich deshalb am allermeisten, dass eine menschenverachtende Partei wie die AfD in München vom allgemeinen Rechtsruck nicht profitieren konnte.“

Landtagswahl in Bayern: Grüne gewinnen in der Landeshauptstadt München

Update, 07.12 Uhr: Die Grünen haben in der bayerischen Landeshauptstadt wieder triumphiert und vier Direktmandate eingefahren. Katharina Schulze (Milbertshofen), Christian Hierneis (Schwabing), Ludwig Hartmann (Mitte) und Demirel Gülseren (Giesing) ziehen als Quartett ein. Dennoch müssen sie aber auch einen Verlust hinnehmen. Im Stimmbezirk München-Moosach verliert der Grünenkandidat Benjamin Adjei seinen Sitz an Alexander Dietrich von der CSU.

Darüber hinaus ziehen aus München für die CSU Justizminister Georg Eisenreich (Hadern/32,5 Prozent), Wissenschaftsminister Markus Blume (Ramersdorf/34,8 Prozent) sowie die Landtagsabgeordneten Robert Brannekämper (Bogenhausen/32,9 Prozent) und Josef Schmid (Pasing/33,9 Prozent) über Direktmandate in den neuen Landtag ein.

Update, 9. Oktober, 06.00 Uhr: Nach vorläufig amtlichem Wahlergebnis triumphieren in München die Grünen, obwohl sie auch Verluste einstecken mussten. Die AfD liegt in München deutlich zurück. Die aktuellen Zahlen im Überblick:

CSU: 28,5 Prozent

Grüne: 30,7 Prozent

Freie Wähler: 7,0 Prozent

AfD: 7,1 Prozent

SPD: 12,1 Prozent

FDP: 6,0 Prozent

Sonstige: 8,5 Prozent

Quelle: Landeshauptstadt München

Das Ergebnis weicht von dem Gesamtergebnis für Bayern deutlich ab. Die CSU geht als Wahlsieger hervor, während die Freien Wähler danach folgen. Das sind die Ergebnisse mit Gewinnen und Verlusten im Überblick:

CSU: 37 Prozent (-0,2)

Freie Wähler: 15,8 Prozent (+4,2)

AfD: 14,6 Prozent (+4,4)

Grüne: 14,4 Prozent (-3,2)

SPD: 8,4 Prozent (-1,3)

FDP: 3 Prozent (-2,1)

Linke: 1,5 Prozent (-1,8)

Sonstige: 5,2 Prozent (-0,2)

Update, 8. Oktober, 22.40 Uhr: Ein ereignisreicher Wahltag neigt sich dem Ende zu. Die vorläufigen Ergebnisse aus Bayern (siehe Update weiter unten) zeigen das, was viele bereits prognostiziert hatten: Die CSU fährt den Wahlsieg ein, kassiert jedoch wohl ein historisch schwaches Ergebnis. Bereits kurz nach der ersten Hochrechnung bestätigten Ministerpräsident Söder und sein Vize Aiwanger, dass die Koalition zwischen Freien Wählern und CSU auch in den kommenden fünf Jahren die Regierung in Bayern bilden werde.

Landtagswahl 2023 in Bayern: CSU fährt Sieg ein, AfD historisch - enorme Stadt-Land-Diskrepanz

Überraschender für viele zeigte sich indes das Rennen um die stärksten Kräfte in der Opposition. Als insgesamt wohl zweitstärkste Kraft fährt die AfD ein historisches Ergebnis in Bayern ein, und lässt damit die Grünen klar hinter sich – und das, obwohl Bündnis 90 das zweitstärkste Ergebnis in ihrer bayerischen Geschichten einfahren konnten.

Die Diskrepanz zwischen Stadt und Land zeigt sich auch an diesem Wahlabend deutlich. In München etwa fahren nach ersten Hochrechnungen die Grünen einen Wahlsieg ein (siehe Update weiter unten) und verdrängen die CSU deutlich auf Platz zwei, die AfD fährt in der Landeshauptstadt lediglich 7 Prozent ein, knapp zehn weniger als in der Gesamt-Auswertung.

Update, 8. Oktober, 22.25 Uhr: Selbes Bild aus der Landeshauptstadt: Am späten Sonntagabend zeichnet sich immer klarer ab, wie München gewählt hat. Folgende vorläufige Ergebnisse zeigt die aktuellste Hochrechnung der Stadt:

CSU: 28,1 Prozent

Grüne: 31 Prozent

Freie Wähler: 6,8 Prozent

AfD: 7,3 Prozent

SPD: 12,1 Prozent

FDP: 6,1 Prozent

Sonstige: 8,6 Prozent

Quelle: Landeshauptstadt München, Ausgezählte Gebiete: 84 von 1.026, 22.21 Uhr

Update, 8. Oktober, 21.59 Uhr: Je länger der Wahlabend, desto klarer der Trend bei den vorläufigen Endergebnissen. Dabei zeichnet sich ab, dass die AfD wohl zweitstärkste Kraft in Bayern wird. Die neuste Hochrechnung zeigt folgende Ergebnisse für die Landtagswahl 2023 in Bayern:

CSU: 36,4 Prozent

SPD: 8 Prozent

Freie Wähler: 15,3 Prozent

FDP: 2,9 Prozent

Bündnis 90/Grüne: 14,7 Prozent

AfD: 16 Prozent

Sonstige: 6,7 Prozent

Quelle: ARD, 21.44 Uhr

Update, 8. Oktober, 21.03 Uhr: Nächste Hochrechnung aus München. Demnach zeichnet sich ein deutlicher Grünen-Sieg in der Landeshauptstadt ab, der Abstand zur zweitplatzierten CSU wird größer. Die Hochrechnung, die lediglich das Ergebnis in München abbildet, nicht das Gesamt-Ergebnis, zeigt sich wie folgt:

München-Hochrechnung zeigt Grüne klar an der Spitze – Söder erklärt seine Regierungspläne live im ZDF

CSU: 27,6 Prozent

Grüne: 30,8 Prozent

Freie Wähler: 6,7 Prozent

AfD: 7,9 Prozent

SPD: 12,2 Prozent

FDP: 6,0 Prozent

Sonstige: 8,8 Prozent

Quelle: Landeshauptstadt München, Ausgezählte Gebiete: 84 von 1.026, 21.01 Uhr

Update, 8. Oktober, 20.13 Uhr: Nach den ersten Hochrechnungen für die Landtagswahl 2023 in Bayern hat die Stadt München jetzt eine erste Hochrechnung veröffentlicht, die das vorläufige Wahlergebnis in der Landeshauptstadt zeigt. Dabei zeigt sich, wie gewohnt, ein völlig anderes Bild im Vergleich zu den Gesamt-Hochrechnungen. Die Grünen stellen demnach knapp die stärkste Kraft in München, gefolgt von CSU und SPD. München hat demnach nach erster Hochrechnung wie folgt gewählt:

Landtagswahl in Bayern: Söder kassiert Grünen-Klatsche in München

CSU: 28,7 Prozent

Grüne: 28,9 Prozent

Freie Wähler: 7 Prozent

AfD: 8,8 Prozent

SPD: 12,2 Prozent

FDP: 5,5 Prozent

Sonstige: 8,9 Prozent

Quelle: Landeshauptstadt München, Ausgezählte Gebiete: 84 von 1.026, 20.11 Uhr

Update, 8. Oktober, 19.08 Uhr: Ministerpräsident Söder (CSU) zeigt sich im ZDF zufrieden mit den ersten Hochrechnungen. Als einen „klaren Regierungsauftrag“ für seine Partei interpretiere er das Ergebnis, auch an seine Person. Gleichwohl bestätigt der CSU-Chef, dass die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern auch in der nächsten Legislatur fortgesetzt werden soll. Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, kündigte an, dass es innerhalb „weniger Tage“ Klarheit geben werde, wie die neue Regierung in Bayern aussehen werde. Eine Forsetzung der bisherigen Konstellation ist damit - wenig überraschend - so gut wie sicher.

CSU-Chef Markus Söder zeigt sich nach den ersten Hochrechnungen der Landtagswahl 2023 in Bayern. © IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Update, 8. Oktober, 19.00 Uhr: Die Freien Wähler bleiben bei den ersten Hochrechnungen unter ihren Erwartungen. Chef Hubert Aiwanger gibt sich dennoch am frühen Sonntagabend in München zufrieden. „Wir sind hochauf zufrieden“, sagte Aiwanger. „Das ist ein Traumergebnis für uns.“ Auf die Frage, ob Aiwanger, der bislang bayerischer Wirtschaftsminister ist, sich nach einem möglichen Erfolg der Freien Wähler bei der nächsten Bundestagswahl auch einen Wechsel nach Berlin vorstellen könne, sagte er, das Thema stehe erst in einigen Wochen oder Monaten zur Diskussion.

Wahl-Beben in Bayern: Söder vorne, Grünen-Jubel in München vor Thriller mit AfD

Update, 8. Oktober, 18.36 Uhr: Neue Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen. Demnach bestätigt sich, dass der Kampf um die zweitstärkste Kraft dieser Landtagswahlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und Grünen wird. Folgende Ergebnisse zeigen sich:

CSU: 36,7 Prozent

AfD: 15,8 Prozent

Grüne: 15,6 Prozent

Freie Wähler: 14 Prozent

SPD: 8,5 Prozent

FDP: 3 Prozent

Update,, 8. Oktober, 18.12 Uhr: Auf der Wahlparty der Grünen im Münchner Muffatwerk brach man bei der Verkündung der ersten Hochrechnung in Jubel aus. Stand jetzt stellt man die zweitstärkste Kraft, mit einem Prozent Abstand zur AfD. Anders indes die Stimmung bei den Freien Wählern - der Koalitionspartner der CSU hatte sich mehr erhofft.

Update, 8. Oktober, 18.00 Uhr: Die Ergebnisse der ersten Hochrechnung für die Landtagswahl 2023 in Bayern sind veröffentlicht. Dabei ergibt sich folgendes Bild:

Landtagswahl in Bayern: Ergebnisse der ersten Hochrechnung

CSU: 37 Prozent

SPD: 8,5 Prozent

Freie Wähler: 14 Prozent

FDP: 3 Prozent

Bündnis 90/Grüne: 16 Prozent

AfD: 15 Prozent

Sonstige: 6,5 Prozent

Quelle: infratest dimap

Update, 8. Oktober, 17.41 Uhr: Der Trend bei der Wahlbeteiligung in München setzt sich fort. Die aktuellste Hochrechnung der Stadt München um 17.30 Uhr zeigt eine Beteiligung von 67,4 Prozent. Bei der letzten Wahl 2018 lag diese zur selben Uhrzeit (17.30 Uhr) bei 68,8, also 1,4 Punkte höher.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Erste Hochrechnung in Kürze erwartet

Update, 8. Oktober, 17.37 Uhr: In knapp 20 Minuten wird die erste Hochrechnung zur Landtagswahl 2023 in Bayern veröffentlicht. Wir informieren Sie hier über alle Ergebnisse im Laufe des Abends.

Update, 8. Oktober, 16.50 Uhr: Neue Hochrechnungen zur Wahlbeteiligung in München. Wie die Stadt informiert, liegt diese um 16.30 Uhr bei 64,5 %. Damit ist erstmals am Wahltag eine niedrigere Beteiligung als bei der letzten Landtagswahl 2018 zum selben Zeitpunkt zu verzeichnen. Damals lag man um 16.30 Uhr bei 64,7 Prozent, also 0,2 Punkte höher als heuer.

Update, 8. Oktober, 15.40 Uhr: Nächste Hochrechnung für die Wahlbeteiligung in München. Wie die Stadt mitteilt, liegt diese um 15.30 Uhr bei 61,3 Prozent. Bei der letzten Wahl 2018 lag diese etwa einen halben Prozentpunkt niedriger. Um 18 Uhr wird dann die erste offizielle Hochrechnung zur Bayern-Wahl erwartet.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Höhere Wahlbeteiligung in München als 2018

Update 8. Oktober, 14.53 Uhr: Die Wahlbeteiligung in München ist nach derzeitigem Stand (14.30 Uhr) etwas höher als in der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2018. Aktuell liegt sie bei 57,8 Prozent, beim letzten Mal lag diese zum selben Zeitpunkt bei 56,8.

In München ist die Wahlbeteiligung wohl höher als zur vergangenen Landtagswahl 2018. © Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Update 8. Oktober, 14.01 Uhr: Wie seine Partei wohl in der Landeshauptstadt München abschneidet? Der Chef der Freien Wähler und amtierende bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat bei der Landtagswahl seine Stimme abgegeben. Der 52-Jährige nahm am Sonntag in einem Wahllokal in Rottenburg an der Laaber an der Abstimmung teil. Trotz der Affäre um ein bei ihm zu Schulzeiten gefundenes antisemitisches Flugblatt hat Aiwanger gute Chancen, erstmals das Direktmandat in seinem Stimmkreis zu holen.

Hubert Aiwanger, Freie-Wähler-Spitzenkandidat und Vize-Ministerpräsident von Bayern, gibt in einem Wahllokal seine Stimme ab. © Armin Weigel/dpa

Landtagswahl live: Hohe Wahlbeteiligung in München

Update 8. Oktober, 12.47 Uhr: Erste Zahlen zur bisherigen Wahlbeteiligung liegen vor: In München lag sie bis um 10.30 Uhr bei fast 44 Prozent, Briefwähler eingeschlossen. Das ist eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als zum gleichen Zeitpunkt bei der Bayern-Wahl im Jahr 2018. Die Wahllokale in München sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Update 8. Oktober, 11.48 Uhr: Ein ganzer Schwung Münchner scheint seine Stimme am Vormittag abgegeben zu haben. Aktuell habe sich die Lage etwas beruhigt, berichtet unser Reporter aus einem Wahllokal in der Landeshauptstadt. In den vergangenen Stunden war es teilweise zu langen Schlangen und damit verbundenen Wartezeiten beim Urnengang (siehe Update unten) gekommen.

Landtagswahl live: Lange Schlangen vor Wahllokal in München

Update 8. Oktober, 10.16 Uhr: „Sehr viele Unentschlossene sind hier. Sie entscheiden sich erst in der Kabine, was sie ankreuzen.“ So hat es unser Redakteur beim vormittäglichen Besuch in Haidhausen von Wahlhelfern gehört. Infolgedessen kam es vor dem Wahllokal zu langen Schlangen. Knappe 20 Minuten habe er gewartet, lediglich um den Raum zu betreten, berichtet unser Redakteur, „im Gang herrschte ziemlich genervte Stimmung“. Ludwig Hartmann (siehe unten) hatte seine Wahlentscheidung in Haidhausen vermutlich ohne größere Verzögerung getroffen.

Update 8. Oktober, 10.06 Uhr: Ludwig Hartmann hat sein Kreuz schon gemacht. Der Grünen-Co-Vorsitzende gab seine Stimme im Wahllokal in Haidhausen ab. In der Landeshauptstadt hat seine Partei im Jahr 2018 hervorragend abgeschnitten. Ob die Grünen dieses Ergebnis wiederholen können?

Ludwig Hartmann, Grünen-Spitzenkandidat für die Bayern-Wahl, bei der Stimmabgabe in seinem Wahllokal im Münchner Stadtteil Haidhausen. © Peter Kneffel/dpa

Update 8. Oktober, 9.53 Uhr: Auf den ersten Blick ist es genau wie bei der Bundestagswahl: Auch bei der Landtagswahl in Bayern hat jede und jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen, Erststimme und Zweitstimme. Es gibt aber einen ganz zentralen Unterschied - und der ist für die künftige Zusammensetzung des Landtags von enormer Bedeutung: Zur Ermittlung der Sitzverteilung im Landesparlament werden alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet. Die Anzahl der Gesamtstimmen entscheidet also darüber, welche Partei künftig wie viele Abgeordnete im Landtag hat. Das heißt: Die Erststimme ist für die Sitzverteilung genau gleich wichtig wie die Zweitstimme. Das ist der große Unterschied zur Bundestagswahl, wo allein die Zweitstimme für die Sitzverteilung ausschlaggebend ist.

Landtagswahl live: Wie schneiden CSU und Grüne in München ab?

Update 8. Oktober, 8.03 Uhr: In Bayern beginnt in diesen Minuten die Landtagswahl. Um 8.00 Uhr öffnen landesweit die Wahllokale. Etwa 9,4 Millionen Menschen sind bis 18.00 Uhr aufgerufen, einen neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Darunter sind rund 554.000 Bayerinnen und Bayern, die erstmals ihre Stimme abgeben dürfen. Jeder hat zwei Stimmen, Erststimme und Zweitstimme. Zur Ermittlung der Sitzverteilung im Landtag werden - anders als bei einer Bundestagswahl - alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet.

Die Anzahl dieser „Gesamtstimmen“ entscheidet am Ende darüber, welche Partei künftig wie viele Abgeordnete hat. Insgesamt sind bei der Landtagswahl 91 Direkt- und 89 Listenmandate zu vergeben. Das Parlament kann aber am Ende auch mehr als 180 Mitglieder haben, durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate. CSU und Freie Wähler wollen ihre seit 2018 bestehende Koalition fortsetzen. Die Oppositionsparteien hoffen auf deutliche Zugewinne.

Söders CSU und die Freien Wähler regieren seit 2018

Ursprungsmeldung:

München - Als vor fünf Jahren das letzte Mal ein neuer Landtag in Bayern gewählt wurde, ahnte wohl kaum jemand, wie historisch die anstehende Legislatur sein würde: Pandemie, Krieg, Energiekrise, Inflation - die Krisen überschlugen sich. Markus Söder fuhr mit seiner CSU damals eines der schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten ein, und stand vor der für seine Partei ungewohnten Frage, wer der Partner für eine notwendige Koalition sein sollte.

Anders als heute knallte man den Grünen die Türe noch nicht vor der Nase zu, lud gar zu Gesprächen ein. Letztendlich wurden jedoch die - im Gegensatz zu heute - weitaus unbekannteren Freien Wähler unter Hubert Aiwanger die Kraft an der Seite der CSU. Gemeinsam lenkte man, mal mehr, mal weniger harmonisch durch die turbulenten Zeiten im Freistaat.

Landtagswahl in München live: Alle regionalen Ergebnisse und News am Wahlabend

Am Sonntag (8. Oktober) werden die Karten dann wieder neu gemischt. Auch in der Landeshauptstadt München. 2018 gewannen hier die Grünen mit knapp 31 Prozent, dahinter folgten deutlich die CSU (24,8), SPD (12,8) und FDP (8,8). Kassiert Ministerpräsident Söder also heuer die nächste Niederlage in der Landeshauptstadt? Am diesjährigen Wahltag informieren wir Sie hier im Ticker über alle Ergebnisse, Entwicklungen und News aus München.

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Wer darf in den nächsten fünf Jahren im Maximilianeum regieren? © IMAGO / isslerimages, IMAGO / Christian Offenberg

Doch wie funktioniert eigentlich die Landtagswahl in Bayern? Und warum sind Erststimme und Zweitstimme in Bayern gleichermaßen von Bedeutung für die Zusammensetzung des Landtags? Alles Wissenswerte zur Landtagswahl in Bayern finden Sie hier in einem Text zusammengefasst.

