Emotionale PK aus München: Söder erklärt Ukraine-Konsequenzen - und verkündet Corona-Lockerungen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Der russische Angriff auf die Ukraine tobt weiter. Das Bayerische Kabinett um CSU-Chef Söder tagte heute um über Maßnahmen zu beraten. Doch auch Corona war Thema.

CSU-Chef Markus Söder nahm im Rahmen einer Pressekonferenz Stellung zur Lage in der Ukraine und zu bayerischen Konsequenzen. (Siehe Update vom 2. März, 12.47 Uhr)

Zusätzlich erklärte Söder Lockerungen der Corona-Regeln, darunter die Öffnung von Clubs und Bars. (Siehe Update vom 2. März, 12.50 Uhr)

Söder verkündet Lockerungen für Clubs und Bars - auch mehr Zuschauer möglich

Update vom 2. März, 12.50 Uhr: „Das ist ein umfassendes Paket, was wir heute wieder erarbeitet haben“, so Söder, um dann auf das Thema Corona zu kommen: Die Zahlen würden in Bayern wieder sinken. „Eine Krise löst die nächste ab“. Die Menschen seien verunsichert. „Es hilft nichts, man muss in diesen Zeiten bestehen“. Die Staatsregierung nimmt diese Herausforderung an. Ab Freitag gibt es in Bayern neue Lockerungen:

In der Gastronomie gilt die 3G-Regel. (Zugang für Geimpfte, Genesene und Getestete)

Bars und Diskotheken öffnen unter der 2G-Plus-Regel. (Geimpfte und Genesene mit Test)

Die Zuschauerkapazität für Veranstaltungen wird erhöht, maximal sind 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gestattet. (Mit Maskenpflicht)

Schüler müssen im Sportunterricht keine Maske mehr tragen.

Update vom 2. März, 12.47 Uhr: „Ich bin gegen eine allgemeine Wehrpflicht“, so Söder. Dies würde ein enormes Maß an zusätzlicher Bürokratie bedeuten. „Ich setze mehr Anreize zu Freiwilligkeit statt auf Zwang.“ Dann geht es um die Bayerische Wirtschaft. Die Energiesicherheit sei von besonderer Bedeutung. Klimaschutz spiele nicht mehr die zentrale Rolle, Energiesicherung habe nun primäre Bedeutung, zitiert der CSU-Chef dann Bundeswirtschaftsminister Habeck (Die Grünen). Wichtig sei nun, nicht nur kurz-, sondern langfristig zu planen. „Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, kritisiert Söder dann die Bundesregierung.

Söder-PK aus München: Söder erklärt alle russisch-bayerischen Beziehungen für beendet - JETZT live

„Es müssen alle Optionen auf den Tisch,“ so Söder weiter. Kohle sei jedoch nicht das entscheidende, die Kernenergie würde in diesen Zeiten nun ein geeignetes Mittel darstellen. „Mit Kernenergie erreicht man die CO2-Ziele auf der einen Seite, und hat die Sicherheit auf der anderen,“ so der Ministerpräsident.

Update vom 2. März, 12.44 Uhr: Wichtig sei, so Söder, auch der Schutz der eigenen Bevölkerung. Es sei ein gutes Signal, dass amerikanische Soldaten am Dienstag, den 1. März, nach Bayern gekommen seien. Dies gebe in schwierigen Zeiten ein gutes Gefühl, so Söder. Man unterstütze die Aufstockung der Bundeswehr, die mit 100 Milliarden Euro aufgerüstet werden soll. „Das muss Geld für die Bundeswehr sein.“ Wichtig sei es, unverzüglich mit der Aufrüstung der Bundeswehr zu beginnen.

Update vom 2. März, 12.38 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat das Wort. Die Pressekonferenz beginnt. „Bayern steht an der Seite der Ukraine. Bayern hilft in der Not, und Bayern bietet Schutz für unser Land und unserer Bevölkerung. Wir lehnen den nicht provozierten Angriffskrieg ab,“ beginnt Söder sein Statement. Bayern versuche in diesen schwierigen Zeiten einen Beitrag zu leisten. Als Konsequenz habe man alle Verbindungen zu Russland ausgesetzt, darunter die Verbindung zwischen Bayern und Moskau.

Söder-PK aus München: Ukraine-Krieg-Statement und neue Corona-Lockerungen? JETZT live

„Wichtig ist, dass in diesen Tagen alle zusammenkommen und zusammenstehen,“ so Söder. Das zivile Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Bayern sei beeindruckend. Man müsse in den nächsten Wochen mit viel Empathie und Verstand arbeiten, so der CSU-Chef. Bayern werde in Flüchtlingsfragen helfen, man werde Hilfsgüter in Krisenregionen schicken, darunter auch in die Slowakei und Rumänien. „Wir bereiten uns auch in der Krankenhaus-Aufnahme vor,“ so Söder. Darunter falle etwa die Mutter-Kind-Hilfe, aber auch die psychotherapeutischen Hilfeleistungen. Bayern sei allgemein bereit, Flüchtlinge aufzunehmen.

Söder gleich live: Ukraine-Krieg-Statement und neue Corona-Lockerungen? PK mit Spannung erwartet

Update vom 2. März, 12.14 Uhr: In knapp 15 Minuten tritt Markus Söder vor die Presse. Sie können die Statements dann hier im Ticker oder oben in eingehängtem Livestream verfolgen.

Erstmeldung vom 2. März 2022

München - Seit nunmehr sechs Tagen tobt der Krieg in der Ukraine. Zuletzt hatte der Angriff auf den Fernsehturm in Kiew eine neue Dimension der Eskalation gezeigt. Das durch den Krieg verursachte Leid löst auf der ganzen Welt Betroffenheit aus, auch in München demonstrierten bereits vor einigen Tagen tausende Menschen am Stachus. Doch auch konkrete Hilfe aus der Isar-Metropole ist bereits unterwegs.

Söder-PK live: Ukraine-Krieg und Corona - Statements mit Spannung erwartet

Das Bayerische Kabinett berät sich heute zur Lage in der Ukraine - doch auch die in diesen Tagen in den Hintergrund gerückte Corona-Pandemie ist Thema. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Beratungen im Rahmen einer Pressekonferenz ab 12.10 Uhr aus München verkündet.

Rund um das Thema Corona dürften besonders Lockerungen der aktuell geltenden Maßnahmen im Fokus stehen, schließlich sollen im Laufe des März, so der Beschluss des Bundes, beinahe alle Maßnahmen fallen. In Bayern sollen etwa am Freitag, den 4. März, wieder Bars und Diskotheken öffnen. Alle Infos und News rund um die Ukraine- und Corona-Beratungen können Sie wie gewohnt hier live im Stream oder Ticker verfolgen.