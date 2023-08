Kater Gismo aus München wagt zum ersten Mal Sprung aus dem Fenster – und bereut es wohl sofort

Von: Lucas Sauter Orengo

Die Feuerwehr München brachte den Kater mühellos wieder zurück nach Hause. © Einsatzführungsdienst Feuerwehr München

Kater Gismo aus München war zuvor noch nie aus dem Fenster gesprungen. Am Wochenende hatte er es gewagt - und wird es so schnell wohl nicht mehr tun.

München - Er hatte allen Mut zusammengenommen, und es zum ersten Mal in seinem Leben gewagt: Kater Gismo war vom Fenster auf das Dach des Hauseingangs gesprungen. Doch der Entdecker bereute seinen Sprung schnell: Durch die Form des Dachs und das nasse Material war es für den Kater unmöglich, wieder zurück in sein trautes Heim zu gelangen. Die Besitzerin entschied sich deshalb, die Feuerwehr zur Hilfe zu rufen.

Kater wagt zum ersten Mal Sprung aus dem Fenster - und muss dann gerettet werden

Für die Einsatzkräfte war es ein leichtes Gismo einzufangen. Mit einer Steckleiter erreichten sie den Kater mühelos und konnten ihn wiederstandlos festnehmen .Gismo konnte unversehrt seiner Besitzerin übergeben werden.

