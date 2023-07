Ranking zeigt die beliebtesten Reiseziele der Münchner diesen Sommer – ein Land überzeugt durch seine Preise

Von: Elisa Buhrke

Länder am Mittelmeer schneiden im Ranking um die beliebtesten Sommer-Reiseziele Münchens besonders gut ab. Eins davon punktet wohl besonders durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

München – In den Sommerferien zieht es die Münchner an den Strand: Auf Anfrage unserer Redaktion verrät der lokal ansässige Reiseveranstalter FTI Touristik die beliebtesten Reiseziele der Landesshauptstädter in diesem Sommer. Den ersten Platz belegt jedoch nicht etwa Mallorca, sondern die Türkei. „Die Strände der Ägäis und Riviera liegen mit weitem Abstand vorne in der Gunst der Sommerurlauber“, gibt PR-Managerin Tanja Heitland an. Etwa ein Drittel aller Buchungen ab München würde in den kommenden Wochen auf die Türkei entfallen.

Auch andere Länder am Mittelmeer konnten überzeugen – darunter auch ein afrikanischer Staat, den viele wohl nicht direkt auf dem Radar haben.

Ranking der beliebtesten Reiseziele der Münchner

Türkei Griechenland Spanien Ägypten Emirate

München zieht es im Sommer ans Meer – ein Land überrascht

Die folgenden Plätze der meistgebuchten Sommer-Reiseziele belegen bei FTI Griechenland, gefolgt von Spanien, Ägypten und den Emiraten. „Eine kleine Überraschung ist die große Beliebtheit Tunesiens in diesem Jahr“, führt Heitland weiter aus. Sie vermutet, das Land habe mit „seiner mehr als 1300 Kilometer langen Mittelmeerküste, der Sahara und zahlreichen kulturellen Stätten“ und herausstechenden Preis-Leistungs-Verhältnis punkten können.

Die Münchner zieht es in den Süden. Ein Mittelmeer-Land kann allein ein Drittel aller Sommerreisen für sich verbuchen. © Collage: IMAGO / ZUMA Wire (Strand) und IMAGO / NurPhoto (Flugzeug)

Zahlen nur über Flugreisende: Kroatien und Italien sicher weiterhin sehr beliebt

In dem Ranking sind lediglich Urlaubsdestinationen erfasst, welche die Reisenden mit dem Flugzeug erreichen. Diejenigen Münchner, „die lieber mit dem Auto anreisen“, ziehe es wie gewohnt nach Italien und Kroatien – dort insbesondere nach Istrien –, so Heitland. Die kroatische Küste sei bei dem Veranstalter beinahe ausgebucht, so die PR-Managerin – Italien biete sich hingegen auch noch für Kurzentschlossene an. Über Individualreisende, die nicht im Reisebüro buchen, aber sicher auch eine große Gruppe an Urlaubern ausmachen, kann FTI natürlich keine Aussagen treffen.

Über Ostern sahen die Spitzenplätze noch ganz anders aus – die Münchner zog es auch im Frühjahr in die Sonne, dabei wählten sie aber auch ein Land mit Grusel-Wetter.

