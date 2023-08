SEV-Farce auf Stammstrecke: Münchner Ausweichplan wird zur heißen Nervenprobe

Von: Patrick Mayer

Mitten im Hochsommer macht München die Stammstrecke dicht. Der SEV an den Hirschgarten und nach Pasing gleicht einem purem Chaos. Ein Erlebnisbericht.

München – Es ist Mittwochabend, über der Isarmetropole steht nach einem heißen Hochsommertag die Sonne und heizt die Stadt mit ihren 1,6 Millionen Einwohnern weiter auf.

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt: In München wird es vom Ostbahnhof nach Pasing spannend

Ich bin um 19.30 Uhr im beliebten Hirschgarten auf ein Hendl und eine Feierabend-Maß verabredet. So weit, so gut. Dass in München die Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Pasing vom 11. August (22.30 Uhr) bis zum 21. August (4.40 Uhr) gesperrt ist, ist ärgerlich, in der Ferienzeit in der bayerischen Landeshauptstadt aber erstmal nicht außergewöhnlich.

Was dann passiert, strapaziert meine Geduld und meine Nerven jedoch außerordentlich. Letzten Endes brauche ich vom Hauptbahnhof an den Hirschgarten zwischen Laim und Neuhausen länger als eine Dreiviertelstunde. Viele Schweißperlen inklusive.

München im Hochsommer: Kleine Schilder weisen den Weg zum Stammstrecken-SEV am Hauptbahnhof. © pm

Der Reihe nach: Als ich mit der U2 um 19.10 Uhr am Hauptbahnhof ankomme, ist in den Sommerferien mächtig viel los. Ich gehe in Richtung S-Bahn-Aufgang, weil ich nicht weiß, wie der Schienenersatzverkehr (SEV) wegen der x-ten Stammstreckensperrung geregelt ist. Die Rolltreppe ist mit dicken Brandschutzwänden verrammelt. Es dauert einen Moment, ehe ich das kleine gelbe SEV-Plakat mit dem noch kleineren Richtungspfeil im Zwischengeschoss erkenne.

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt: Der SEV ist am Hauptbahnhof nur schwer zu finden

So gehe ich eine Treppe hoch und muss in der Einkaufspassage des Bahnhofs weiter. Wie Dutzende andere Pendler aus derselben U-Bahn, die sich jetzt zwischen die Menschenmassen drängen. Auf einem weiteren Hinweis steht, dass der SEV von den Gleisen fünf bis zehn fahre.

Das Kleingedruckte lese ich nicht, ich bin in Eile – ein Fehler. Vier suboptimal platzierte Mitarbeiter des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV), gut erkennbar an ihren grellorangenen Jäckchen, fühlen sich für mich nicht zuständig. Sie unterhalten sich angeregt untereinander, abseits der Fahrgäste. Empathisch bleiben, denke ich mir, und spüre doch, wie der Puls so langsam steigt. Also hetze ich einmal diagonal durch die riesige Bahnhofshalle und stelle fest – auf den Gleisen steht keine Ersatz-S-Bahn. Was nun?

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt: In München fährt der SEV nur am Wochenende auf Schienen

Der Schweiß rinnt meine Stirn herunter, als ich, zurück in der Bahnhofshalle, endlich einen Helfer finde. Es ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB), der höflich darauf hinweist: „Sie hätten das Kleingedruckte lesen müssen!“ Hätte ich! Denn da stand drauf, dass der SEV nur am Wochenende über die oberirdischen Schienen passiert.

Ersatzhaltestelle: Kleine Plakate, die auf dem Gehsteig kaum zu erkennen sind, sollen am Münchner Hauptbahnhof auf SEV-Busse hinweisen. © pm

Stattdessen bittet mich der DB-Mitarbeiter auf die Arnulfstraße, wo Busse die üblichen Haltestellen der Stammstrecke entlangfahren. Wieder muss ich ganz genau hinschauen, ehe ich das kleine gelbe Plakat des SEV sehe. Das Dumme ist nur: Den vorgesehenen Parkbereich teilen sich die SEV-Busse mit Shuttle-Bussen vom Flughafen. Genau so einer versperrt dem SEV-Bus dann auch die Parkmöglichkeit, als dieser endlich kommt – und einfach mit Warnblinker auf der Straße stehen bleibt.

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt: Zwischen Laim, Hirschgarten und Pasing dauert es ewig

Nichts geht mehr auf der Arnulfstraße, zu viel Verkehr auf viel zu wenig Platz. Es ist immer noch brütend heißt. Der Busfahrer gibt ordentlich Gas. Durchzusagen, welche Haltestelle wir gerade erreichen, vermeidet er. Im Bus gibt es dazu weder eine Anzeige noch Hinweisplakate mit Stationen. Gut, dass ich mich auskenne und kein Tourist bin, sage ich mir, als wir die Friedenheimer Brücke über den Schienen der Stammstrecke erreichen.

Gehalten wird auf der Brücke, wo die Fahrgäste normalerweise von der S-Bahn hochkommen, die aber gar nicht fährt. Statt am hochfrequentierten Hirschgarten mit dem idyllischen Weg zum gleichnamigen Biergarten. So viel Ordnung muss dann doch sein. Nach 55 Minuten habe ich vom Hauptbahnhof kommend meine Maß schließlich in der Hand – als wäre ich von sonst wo angereist. (pm)