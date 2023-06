Sonargeräte helfen bei Wasserrettung: Wasserwacht und DLRG erhalten modernste Suchgeräte für acht Seen

Von: Isabel Winklbauer

DLRG und Wasserwacht freuen sich über die neuen Helfer. © Wasserwacht München

Wasserretter haben es schwer, denn vermisste Personen müssen blitzschnell gefunden und geborgen werden. Schon nach wenigen Minuten sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Untergegangenen lebend zu finden, gegen Null.

Deshalb freuen sich die Wasserwacht des Roten Kreuzes München und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG besonders, dass acht Badeseen in München und Umland mit modernsten Geräten ausgestattet werden: Die Sonargeräte der Marke Aqua-Eye suchen und finden binnen fünf Minuten verschollene Personen unter Wasser – sowohl tot als auch lebend.

„Das Zeitfenster für die Rettung Ertrunkener ist schmal, die Einsatzlage ist hier besonders herausfordernd“, sagt Rudolf Brettner, technischer Leiter der Kreiswasserwacht München, „aber mit diesen Geräten steigt unsere Chance, Leben zu retten, wesentlich an.“

Geht die Meldung nach einem Vermissten ein, stellt sich ein Retter etwa hüfthoch ins Wasser und schwenkt das Sonargerät unter der Oberfläche hin und her. Das Aqua-Eye scannt nun binnen fünf Minuten einen Bereich von 8000 Quadratmetern und 50 Metern Tiefe. Die dabei empfangenen Signale verarbeitet eine künstliche Intelligenz und bereitet sie optisch auf – die Umrisse der gefundenen Person erscheinen auf dem Bildschirm, mit Angabe von Richtung und Entfernung. In der Zwischenzeit haben sich die anwesenden Rettungstaucher vorbereitet und können sofort lostauchen. Sie müssen nicht mehr im trüben Wasser bei Sichtweiten von wenigen Metern herumsuchen, sondern wissen sofort, wo sie zupacken müssen. Auch bei der Suche nach dem jungen Mann, der am Pfingstmontag im Unterschleißheimer See ertrunken ist (die tz berichtete), half so ein Gerät. Der Körper des Mannes war auch schnell geortet, nur leider war zwischen seinem Untergang und der Rettungskation zu viel Zeit vergangen.



Der Unterwasser-Sonarscanner Aqua-Eye ist leicht zu bedienen. © Wasserwacht München

Die Aqua-Eyes sind erst seit Junin 2022 in Europa erhältlich und kosten knapp 7000 Euro pro Stück. Sie kommen aus Kanada über die Schweiz nach Deutschland. Bezahlt werden sie durch die jeweiligen Bezirksausschüsse und die Kreissparkassenstiftung des Landkreises München. Bisher gibt es erst ein Gerät am Unterschleißheimer See, doch schon in den nächsten 14 Tagen sollen der Fasaneriesee, der Feldmochinger See, der Langwieder See, der Lerchenauer See, der Riemer See, der Heimstettener See und der Feringasee folgen.



Sobald sie da sind, stehen die Geräte übrigens nicht frei herum wie Defibrilatoren, sondern befinden sich in den Räumen der jeweiligen Rettungsstation. „Man muss sich damit ein wenig auskennen“, sagt Brettner. Und: „Wir setzen große Hoffnungen in die neuen Aqua-Eyes.“