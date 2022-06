Sonne satt zum Ende der Pfingstferien - der Juni wird wahrscheinlich wieder zu warm

Von: Claudia Schuri

’S is wieder Sommer in der Stadt: Im Englischen Garten lässt es sich das schöne Wetter besonders gut genießen. © Sven Hoppe

Sonne satt zum Ende der Pfingstferien: In den nächsten Tagen können sich die Münchner auf viel Sonne und warme Temperaturen freuen. Schon jetzt zeichnet sich ab: Der Juni wird dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ein zu warmer Monat.

Showmaster Rudi Carrell hat die entscheidende Frage schon im Jahr 1975 gestellt: „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ Ob uns dieses Jahr tatsächlich „Sonnenschein von Juni bis September“ erwartet, wie Carrell es sich in seinem Lied wünscht, lässt sich jetzt zwar noch nicht voraussagen. Aber für alle, die in den restlichen Pfingstferien gerne noch einmal einen Sprung in die Isar oder den See machen wollen oder einen Ausflug in die Natur planen, gibt es gute Nachrichten: Jetzt wird’s wieder richtig Sommer. Perfekter Zeitpunkt: Schließlich sind Pfingstferien – und die sind zumindest in der Wahrnehmung der Münchner nicht immer so perfekt wie heuer…

Schon am Dienstag wird sich die Sonne wieder durchsetzen, 23 bis 25 Grad sind in München drin. Und das ist erst der Anfang: „Am Mittwoch gibt es sehr viel Sonnenschein und es wird 27 bis 29 Grad warm“, erklärt Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). An Fronleichnam Ähnliches, wenn auch nicht ganz so rein. „Richtung Alpen muss man auch einmal mit ein paar Schauern und Gewittern rechnen“, sagt Wolz. Dafür ist es am Freitag wieder trocken und mit 28 Grad sommerlich warm. „Am Samstag gibt es sogar Höchstwerte von 30 Grad und mehr“, berichtet Wolz. „Und auch am Sonntag ist es ähnlich und es wird heiß mit 30 bis 32 Grad.“

Eine Abkühlung an der Isar sorgt für Urlaubs-Gefühle. © dpa/Kneffel

Das ist vor allem schön für die Schüler, die vorm Finale der Pfingstferien stehen – und die sich auch über den Vergleich mit anderen Jahren freuen können (siehe Tabelle). Ein Grund für die Differenzen: Pfingsten fällt immer auf ein anderes Datum – und daran hängt natürlich auch das Wetter.

Und: „Bis jetzt ist der Monat Juni deutlich zu warm“, berichtet Guido Wolz. Knapp 17 Grad war es in Bayern in der ersten Monatshälfte – das ist rund 2,5 Grad mehr als im Schnitt in der ersten Hälfte im Vergleichszeitraum von 1961 bis 1990. In München liegt der bisherige Juni-Schnitt bei 17,8 Grad - und damit sogar bei drei Grad mehr als in den Jahren 1961 bis 1990. 65 Liter pro Quadratmeter hat es bisher im Juni in München geregnet. „Das ist in etwa die Hälfte, was im ganzen Juni normal ist“, sagt Wolz. Auch für die bayernweiten Werte gilt: „Der Niederschlag ist im Juni bis jetzt ausgeglichen.“

Für den gesamten Monat schätzt der Experte schon jetzt: „Wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Juni wieder ein zu warmer Monat werden wird.“