„Das war wirklich spektakulär!“: Experte erklärt Sonnenfinsternis auf dem Königsplatz

Von: Julian Limmer

Teilen

Der Mond schiebt sich während einer partiellen Sonnenfinsternis vor die Sonne. © Boris Roessler/dpa

Die partielle Sonnenfinsternis sorgte auch in München für Staunen. Hobby-Astronomen und Schaulustige kamen auf dem Königsplatz zusammen. Ein Experte erklärt das Phänomen.

Um die Mittagszeit schob sich der Neumond nämlich für rund zwei Stunden vor die Sonne. Während des Höhepunkts des Schauspiels verdeckte der Erdtrabant die Sonne zu knapp einem Viertel.

Sonnenfinsternis in München auf dem Königsplatz

„Deshalb sieht die Sonnenscheibe so ein bisschen angebissen aus“, sagt Bernhard Thaler (49) vom Verein Beobachtergruppe Sternwarte des Deutschen Museums. Er war mit seinem Spezialteleskop am Königsplatz dabei. Die Bedingungen über München für die Himmelsschau waren gestern denkbar gut – kaum Wolken störten die Sicht. Er habe sogar die Sonnenflecken – also die dunklen Stellen auf der Sonnenoberfläche – durch sein Teleskop sehen können, sagt Thaler.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Blick in die Sonne: Berhard Thaler schaut durch sein Teleskop. © ACHIM FRANK SCHMIDT

„Das war wirklich spektakulär!“ Außerdem war es eine besondere Gelegenheit, die Bewegung des Mondes vor der Sonne zu beobachten. Die nächste Teil-Sonnenfinsternis über München wird übrigens im Jahr 2025 zu sehen sein.