Droht Chaos wie in Berlin? Marathon in München sorgt für „erhebliche Beeinträchtigungen“ am Wahlsonntag

Von: Katarina Amtmann

„Wer genehmigt sowas?“, fragt ein X-Nutzer irritiert. Hintergrund ist, dass die Landtagswahl auf denselben Tag fällt wie der Münchner Marathon.

München - Am Sonntag, 8. Oktober, findet in Bayern die Landtagswahl 2023 statt. In München läuft parallel ein weiteres Großevent: der Marathon. Auf X (Twitter) weist die Polizei darauf hin, dass es aufgrund des Marathons zu „erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen“ kommen wird.

„Wer genehmigt sowas? Ernsthaft“ – Landtagswahl und Münchner Marathon zeitgleich

Das zeitgleiche Stattfinden zweier großer Events sorgt in den Kommentaren für Unmut: „Wer genehmigt so was? Ernsthaft. Die Antwort könnte meine Wahlentscheidung beeinflussen. Sind wir Berlin oder was? Gerade für alte Leute kann das eine riesige Behinderung sein, um ins Wahllokal zu kommen.“ 2021 gab es chaotische Szenen in der deutschen Hauptstadt, als Marathon und Bundestagswahl zusammenfielen.

„Nix gelernt von Berlin“: Landtagswahl und Münchner Marathon fallen zusammen

„52 Wochenenden im Jahr, aber Wahlsonntag und Marathon müssen zusammenfallen. Ach Leut… (Nee, könnts ihr nix dafür. Ich weiß. Aber scho saubleed)“, lautet ein weiterer Kommentar. „Nix gelernt von Berlin (Das geht an die Veranstalter und die Stadt, nicht an die Polizei)“, schreibt ein Mann unter den Polizei-Tweet. „Marathon und Wahlen? Das hat doch in Berlin schon mal super funktioniert“, ist dort ebenfalls zu lesen.

Ob es in München ähnlich chaotisch zugehen wird wie in Berlin oder ob die bayerische Landeshauptstadt es besser macht, zeigt sich am Sonntag. Alle Informationen zum Marathon und welche Strecken wann gesperrt sind, lesen Sie in unserer Übersicht. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) erwartet übrigens keine Probleme. Viele betroffene Anwohner hätten ohnehin Briefwahl beantragt. (kam)

